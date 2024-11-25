Російський обстріл Одеси 25 листопада, всі подробиці

Наслідки руйнувань. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

У понеділок, 25 листопада, ворог завдав удар по середмістю Одеси. Попередньо, місто обстріляли балістичною ракетою. Вже відомо про постраждалих.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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"Російські терористи здійснили ракетну атаку на середмістя Одеси. Є постраждалі. Пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки", — написав він.

Повідомлення про обстріл. Фото: скриншот

На обстріл Одеси вже відреагував президент України Володимир Зеленський.

"Окупанти атакують регіони України. Зараз триває рятувальна операція після ракетного удару в Харкові. На цей час відомо про 19 постраждалих людей. Десятки ударних дронів атакували Запоріжжя. Поранено дитину. Атакована Одеса, через падіння уламків ракети є пошкодження. І це лише одна доба російського терору проти України", — зазначив голова держави.

Президент наголосив, що удари Росії по українському життю можна припинити тиском, санкціями, блокуванням доступу окупантів до компонентів, які вони використовують для створення зброї, та пакетами озброєння для України.

Наслідки руйнувань. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Одеса під обстрілом

Нагадаємо, повітряну тривогу в Одесі оголосили о 9:32. У бік міста рухався розвідувальний дрон. Одесити почули вибух, у мерії повідомили, що ППО працює по безпілотнику. За деякий час Повітряні Сили попередили про рух балістичної ракети у бік Одеси. У місті чули сильний вибух.

Раніше ми повідомляли, якою зброєю ворог вдарив по Харкову. Також у Запоріжжі показали наслідки атаки російських безпілотників.