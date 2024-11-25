Вибух в Одесі — що відомо

В Одесі пролунав сильний вибух — подробиці
В Одесі було чутно вибухи. За попередніми даними, йдеться про роботу української ППО по ворожому розвіднику. Через деякий час одесити почули сильний вибух.
Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE.
Що відомо
У місті оголошено повітряну тривогу. За даними Повітряних Сил, у бік Одеси рухався розвідувальний дрон ворога. За повідомленням мера Геннадія Труханова, по безпілотнику працювала українська ППО.
За декілька хвилин Повітряні Сили повідомили про балістичну загрозу. Ракета летіла у напрямку Одеси. У місті почули сильний вибух.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, скільки грошей витратила РФ на обстріли Одеси з початку повномасштабної війни. Також сьогодні окупанти завдали удар по Харкову.
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