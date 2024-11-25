Вибух в Одесі — що відомо

Дим у небі. Фото: ілюстративне/соцмережі

В Одесі було чутно вибухи. За попередніми даними, йдеться про роботу української ППО по ворожому розвіднику. Через деякий час одесити почули сильний вибух.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE.

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Що відомо

У місті оголошено повітряну тривогу. За даними Повітряних Сил, у бік Одеси рухався розвідувальний дрон ворога. За повідомленням мера Геннадія Труханова, по безпілотнику працювала українська ППО.

Повідомлення про вибух. Фото: скриншот

За декілька хвилин Повітряні Сили повідомили про балістичну загрозу. Ракета летіла у напрямку Одеси. У місті почули сильний вибух.

Повідомлення про загрозу. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, скільки грошей витратила РФ на обстріли Одеси з початку повномасштабної війни. Також сьогодні окупанти завдали удар по Харкову.