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В Одесі пролунав сильний вибух — подробиці

25 листопада 2024 09:45
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Вибух в Одесі — що відомо
Дим у небі. Фото: ілюстративне/соцмережі
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

В Одесі було чутно вибухи. За попередніми даними, йдеться про роботу української ППО по ворожому розвіднику. Через деякий час одесити почули сильний вибух.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE.

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Що відомо

У місті оголошено повітряну тривогу. За даними Повітряних Сил, у бік Одеси рухався розвідувальний дрон ворога. За повідомленням мера Геннадія Труханова, по безпілотнику працювала українська ППО.

В Одесі чутно вибух — подробиці - фото 1
Повідомлення про вибух. Фото: скриншот

За декілька хвилин Повітряні Сили повідомили про балістичну загрозу. Ракета летіла у напрямку Одеси. У місті почули сильний вибух.

В Одесі пролунав сильний вибух — подробиці - фото 2
Повідомлення про загрозу. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, скільки грошей витратила РФ на обстріли Одеси з початку повномасштабної війни. Також сьогодні окупанти завдали удар по Харкову. 

Одеса війна вибух обстріли Новини Одеси

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