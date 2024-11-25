Взрыв в Одессе — что известно

Дым в небе. Фото: иллюстративное/соцсети

В Одессе были слышны взрывы. По предварительным данным, речь идет о работе украинской ПВО по вражескому разведчику. Через некоторое время одесситы услышали более сильный взрыв.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE.

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Что известно

В городе объявлена воздушная тревога. По данным Воздушных Сил, в сторону Одессы двигался разведывательный дрон врага. По сообщению мэра Геннадия Труханова, по беспилотнику работала украинская ПВО.

Уведомление о взрыве. Фото: скриншот

Через несколько минут Воздушные Силы сообщили о баллистической угрозе. Ракета летела в направлении Одессы. В городе услышали сильнейший взрыв.

Уведомление об угрозе. Фото: скриншот

Напомним, ранее мы сообщали, сколько денег потратила РФ на обстрелы Одессы с начала полномасштабной войны. Также сегодня кафиры нанесли удар по Харькову.