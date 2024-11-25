Взрыв в Одессе — что известно

В Одессе раздался сильный взрыв — подробности
В Одессе были слышны взрывы. По предварительным данным, речь идет о работе украинской ПВО по вражескому разведчику. Через некоторое время одесситы услышали более сильный взрыв.
Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE.
Что известно
В городе объявлена воздушная тревога. По данным Воздушных Сил, в сторону Одессы двигался разведывательный дрон врага. По сообщению мэра Геннадия Труханова, по беспилотнику работала украинская ПВО.
Через несколько минут Воздушные Силы сообщили о баллистической угрозе. Ракета летела в направлении Одессы. В городе услышали сильнейший взрыв.
Напомним, ранее мы сообщали, сколько денег потратила РФ на обстрелы Одессы с начала полномасштабной войны. Также сегодня кафиры нанесли удар по Харькову.
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