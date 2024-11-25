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Били по мирным людям — детали сегодняшнего удара РФ по Одессе

25 ноября 2024 11:19
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Российский обстрел Одессы 25 ноября, все подробности
Последствия разрушений. Фото: Telegram/Владимир Зеленский
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В понедельник, 25 ноября, враг нанес удар по центру Одессы. Предварительно город обстреляли баллистической ракетой. Уже известно о пострадавших.

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

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"Российские террористы совершили ракетную атаку на центр города Одессы. Есть пострадавшие. Повреждена гражданская инфраструктура, в том числе жилые дома", — написал он.

Били по мирным людям - подробности сегодняшнего удара РФ по Одессе - фото 1
Сообщение об обстреле. Фото: скриншот

На обстрел Одессы уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

"Оккупанты атакуют регионы Украины. Сейчас идет спасательная операция после ракетного удара в Харькове. В настоящее время известно о 19 пострадавших людях. Десятки ударных дронов атаковали Запорожье. Ранены ребенок. Атакована Одесса, из-за падения обломков ракеты есть повреждения. И это лишь сутки российского террора против Украины", — отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что удары России по украинской жизни можно прекратить давлением, санкциями, блокировкой доступа оккупантов к компонентам, которые они используют для создания оружия, и пакетами вооружения для Украины.

Били по мирным людям — детали сегодняшнего удара РФ по Одессе - фото 2
Последствия разрушений. Фото: Telegram/Владимир Зеленский

Одесса под обстрелом

Напомним, воздушную тревогу в Одессе объявили в 9:32. В сторону города двигался разведывательный дрон. Одесситы услышали взрыв, в мэрии сообщили, что ПВО работает по беспилотнику. Через некоторое время Воздушные Силы предупредили о движении баллистической ракеты в сторону Одессы. В городе слышали сильнейший взрыв.

Ранее мы сообщали, каким оружием враг ударил по Харькову. Также в Запорожской области показали последствия атаки российских беспилотников.

Одесса обстрелы Одесская ОГА Новости Одессы ракета

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