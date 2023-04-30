Американський дрон досліджує Чорноморське узбережжя

Американський безпілотник у небі. Фото: UA Air Force

На кордоні з Одещиною літає американський безпілотник. Він веде нагляд за Чорноморським узбережжям.

Про це Новини.LIVE дізналося з відкритої мапи польотів.

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Зазначимо, що літальний апарат Global Hawk не входить у повітряний простір України, а лише спостерігає на території РУмунії.

Global Hawk біля України

США з 2014 року використовують RQ-4 Global Hawk у небі або поряд з Україною. На рівні 2020 року БпЛА в середньому прилітав у небо України від одного до чотирьох разів на місяць.

За кілька місяців до повномасштабного вторгнення РФ, Global Hawk стали проводити моніторинг все частіше. У лютому польоти цих БПЛА стали майже щоденним явищем і проходили разом з іншими, вже пілотованими літаками-розвідниками. Зокрема, 23 лютого Global Hawk провів моніторинг всіх напрямів майбутнього ударів армії РФ, включно із територією Білорусі.

Характеристики дрона

Розмах крил: 39,8 м

Довжина: 14,5 м

Максимальна злітна вага: 14 628 кг

Корисне навантаження: 1360 кг

Швидкість: 574 км / год

Дальність: 22 700 км

Автономність: понад 34 години

Стеля: 18 288 метрів

Тяга: турбовентиляторний двигун Rolls Royce-North American F137-RR — 100 на 7600 фунтів

Зранку 19 квітня Одеська область вчергове була під ударом російської армії. Цього разу регіон атакували з нової партії іранських дронів-камікадзе, які РФ отримала нещодавно.