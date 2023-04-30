Американський дрон досліджує Чорноморське узбережжя

Біля кордонів Одеської області кружляє безпілотник: що про нього відомо
На кордоні з Одещиною літає американський безпілотник. Він веде нагляд за Чорноморським узбережжям.
Про це Новини.LIVE дізналося з відкритої мапи польотів.
Зазначимо, що літальний апарат Global Hawk не входить у повітряний простір України, а лише спостерігає на території РУмунії.
Global Hawk біля України
США з 2014 року використовують RQ-4 Global Hawk у небі або поряд з Україною. На рівні 2020 року БпЛА в середньому прилітав у небо України від одного до чотирьох разів на місяць.
За кілька місяців до повномасштабного вторгнення РФ, Global Hawk стали проводити моніторинг все частіше. У лютому польоти цих БПЛА стали майже щоденним явищем і проходили разом з іншими, вже пілотованими літаками-розвідниками. Зокрема, 23 лютого Global Hawk провів моніторинг всіх напрямів майбутнього ударів армії РФ, включно із територією Білорусі.
Характеристики дрона
- Розмах крил: 39,8 м
- Довжина: 14,5 м
- Максимальна злітна вага: 14 628 кг
- Корисне навантаження: 1360 кг
- Швидкість: 574 км / год
- Дальність: 22 700 км
- Автономність: понад 34 години
- Стеля: 18 288 метрів
- Тяга: турбовентиляторний двигун Rolls Royce-North American F137-RR — 100 на 7600 фунтів
Зранку 19 квітня Одеська область вчергове була під ударом російської армії. Цього разу регіон атакували з нової партії іранських дронів-камікадзе, які РФ отримала нещодавно.