Американский дрон исследует Черноморское побережье

Американский беспилотник в небе. Фото: UA Air Force

На границе с Одесчиной летает американский беспилотник. Он ведет наблюдение за Черноморским побережьем.

Об этом Новини.LIVE узнало с открытой карты полетов.

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Отметим, что летательный аппарат Global Hawk не входит в воздушное пространство Украины, а наблюдает только на территории Румынии.

Global Hawk возле Украины

США с 2014 года используют RQ-4 Global Hawk в небе или рядом с Украиной. На уровне 2020 года БпЛА в среднем прилетал в небо Украины от одного до четырех раз в месяц.

За несколько месяцев до полномасштабного вторжения в РФ, Global Hawk стали проводить мониторинг все чаще. В феврале полеты этих БПЛА стали почти ежедневным явлением и проходили вместе с другими уже пилотируемыми самолетами-разведчиками. В частности, 23 февраля Global Hawk провел мониторинг всех направлений предстоящего ударов армии РФ, включая территорию Беларуси.

Характеристики дрона

Размах крыльев: 39,8 м

Длина: 14,5 м

Максимальный взлетный вес: 14628 кг.

Полезная нагрузка: 1360 кг

Скорость: 574 км/ч

Дальность: 22 700 км

Автономность: более 34 часов

Потолок: 18 288 метров

Тяга: турбовентиляторный двигатель Rolls Royce-North American F137-RR — 100 на 7600 фунтов

Утром 19 апреля Одесская область в очередной раз была под ударом русской армии. В этот раз регион атаковали из новой партии иранских дронов-камикадзе, которые РФ получила недавно.