Одещину обстріляли новою партією дронів-камікадзе

Іранські дрони-камікадзе Shahed-136. Фото: Уніан

Зранку 19 квітня Одеська область вчергове була під ударом російської армії. Цього разу регіон атакували з нової партії іранських дронів-камікадзе, які РФ отримала нещодавно.

Про це повідомила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк.

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За її словами, російська армія в очікуванні цієї партії зробила певну паузу в їхньому використанні. Коли вони отримали цю зброю, одразу стали її застосовувати.

"Можливе повторення таких атак, оскільки вони (росіяни. — Ред.), отримавши чергову партію, починають використовувати її для підтримання стану терористів та для підтримки стану напруженості у місцевого населення", — сказала Гуменюк.

Також військові зазначають, що на новій партії шахідів, які атакували південь 19 квітня, було маркування, яке й свідчить про новизну цих дронів.

Чому РФ застосовує дрони-камікадзе

Російські окупанти продовжують використовувати дрони-камікадзе типу Shahed та інші малоточні системи у війні проти України. Вони намагаються компенсувати нестачу високоточних ракет. Також таким чином вони намагаються вишукати системи ППО України для подальшого удару.

Нагадаємо, під час вчорашнього ранково обстрілу ворог влучив у дитячий комплекс відпочинку в Одесі. Силами протиповітряної оборони вдалося знищити 10 із 12 ударних безпілотників.