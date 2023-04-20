Одесщину обстреляли новой партией дронов-камикадзе

Иранские дроны-камикадзе Shahed-136. Фото: Униан

Утром 19 апреля Одесская область в очередной раз была под ударом российской армии. В этот раз регион атаковали из новой партии иранских дронов-камикадзе, которые РФ получила недавно.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

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По ее словам, российская армия в ожидании этой партии совершила определенную паузу в их использовании. Когда они получили это оружие, сразу стали его применять.

"Возможно повторение таких атак, поскольку они (россияне. — Ред.), получив очередную партию, начинают использовать ее для поддержания состояния террористов и для поддержания состояния напряженности у местного населения", — сказала Гуменюк.

Также военные отмечают, что на новой партии шахидов, атаковавших юг 19 апреля, была маркировка, свидетельствующая о новизне этих дронов.

Почему РФ применяет дроны-камикадзе

Российские оккупанты продолжают использовать дроны-камикадзе типа Shahed и другие малоточные системы в войне против Украины. Они пытаются компенсировать нехватку высокоточных ракет. Также таким образом они пытаются найти системы ПВО Украины для дальнейшего удара.

Напомним, во время вчерашнего утреннего обстрела враг попал в детский комплекс отдыха в Одессе. Силами противовоздушной обороны удалось уничтожить 10 из 12 ударных беспилотников.