Біля кордонів Одеської області зафіксували американський літак

Boeing P-8A Poseidon. Фото: Greg L. Davis

Сьогодні, 27 січня, у другій половині дня біля кордонів Одеської області зафіксовано протичовновий літак американських ВМС. За наявною інформацією, повітряна авіація патрулює ситуацію у Чорному морі, знаходячись у повітряному просторі Румунії.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Відомо, що американський військовий літак Boeing P-8A Poseidon злетів з італійської авіабази Сігонелла на Сицилії. Зазначимо, що ця база належить ВПС Італії та використовується ВМС США та іншими союзниками та партнерами по НАТО.

Що відомо про літак

Boeing P-8A Poseidon є багатоцільовим військовим літаком для морської патрульної авіації та протипідводної боротьби. Він був розроблений на замовлення Військово-морських сил США для заміни старіших літаків P-3 Orion. Цей літак відомий своїм розвиненим набором сенсорів, які використовуються для спостереження за поверхнею води, виявлення підводних човнів та ведення пошуково-рятувальних операцій.

Основні характеристики літака Boeing P-8A Poseidon

Місії:

Морська патрульна авіація: спостереження за поверхнею води, виявлення підводних човнів, ведення пошуку та рятувальних операцій.

Протипідводна боротьба: використовує різноманітні сенсори й озброєння для виявлення та знищення підводних човнів.

Озброєння: гарпуни, глибинні бомби, протипідводні торпеди.

Літак відомий своїм розвиненим набором сенсорів, у тому числі радар, оптичні й інфрачервоні системи, акустичні сенсори.

Історія:

Boeing P-8A Poseidon був розроблений на замовлення Військово-морських сил США (US Navy) для заміни старіших літаків P-3 Orion.

Перший політ відбувся у квітні 2009 року, і у 2013 році літак почав службу в складі ВМС США.

Нагадаємо, станом на ранок суботи, 27 січня, у Чорному морі ворог збільшив корабельне угруповання до семи одиниць. Наразі відомо, що росіяни наростили присутність ракетоносіїв. Сумарний залп "Калібрів" при може сягати 22 одиниць. Військові закликають одеситів бути уважними та прислуховуватися до сигналів повітряної тривоги.