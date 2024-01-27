Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Біля кордонів Одеської області зафіксували американський літак arrow

Біля кордонів Одеської області зафіксували американський літак

27 січня 2024 16:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Біля кордонів Одеської області зафіксували американський літак
Boeing P-8A Poseidon. Фото: Greg L. Davis
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 27 січня, у другій половині дня біля кордонів Одеської області зафіксовано протичовновий літак американських ВМС. За наявною інформацією, повітряна авіація патрулює ситуацію у Чорному морі, знаходячись у повітряному просторі Румунії.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

Читайте також:
Маршрут розвідувальника. Фото: скриншот

Відомо, що американський військовий літак Boeing P-8A Poseidon злетів з італійської авіабази Сігонелла на Сицилії. Зазначимо, що ця база  належить ВПС Італії та використовується ВМС США та іншими союзниками та партнерами по НАТО.

Що відомо про літак

Boeing P-8A Poseidon є багатоцільовим військовим літаком для морської патрульної авіації та протипідводної боротьби. Він був розроблений на замовлення Військово-морських сил США для заміни старіших літаків P-3 Orion. Цей літак відомий своїм розвиненим набором сенсорів, які використовуються для спостереження за поверхнею води, виявлення підводних човнів та ведення пошуково-рятувальних операцій.

Основні характеристики літака Boeing P-8A Poseidon

Місії:

  • Морська патрульна авіація: спостереження за поверхнею води, виявлення підводних човнів, ведення пошуку та рятувальних операцій.
  • Протипідводна боротьба: використовує різноманітні сенсори й озброєння для виявлення та знищення підводних човнів.
  • Озброєння: гарпуни, глибинні бомби, протипідводні торпеди.

Літак відомий своїм розвиненим набором сенсорів, у тому числі радар, оптичні й інфрачервоні системи, акустичні сенсори.

Історія:

Boeing P-8A Poseidon був розроблений на замовлення Військово-морських сил США (US Navy) для заміни старіших літаків P-3 Orion.
Перший політ відбувся у квітні 2009 року, і у 2013 році літак почав службу в складі ВМС США.

Нагадаємо, станом на ранок суботи, 27 січня, у Чорному морі ворог збільшив корабельне угруповання до семи одиниць. Наразі відомо, що росіяни наростили присутність ракетоносіїв. Сумарний залп "Калібрів" при може сягати 22 одиниць. Військові закликають одеситів бути уважними та прислуховуватися до сигналів повітряної тривоги.

Одеса
літак
Чорне море
Одеська область
Одеська ОДА
Новини Одеси

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

18 січня 2024

06:10 Від пенсії відберуть 20-50% — хто з українців може втратити виплати

Актуальне по темі