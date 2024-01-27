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У границ Одесской области зафиксировали американский самолет

27 января 2024 16:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
У границ Одесской области зафиксировали американский самолет
Boeing P-8A Посеидон. Фото: Greg L. Davis
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 27 января, во второй половине дня у границ Одесской области зафиксирован противолодочный самолет американских ВМС. По имеющейся информации, воздушная авиация патрулирует ситуацию в Черном море, находясь в воздушном пространстве Румынии.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

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Известно, что американский военный самолет Boeing P-8A Poseidon взлетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии. Отметим, что база принадлежит ВВС Италии и используется ВМС США и другими союзниками и партнерами по НАТО.

Что известно о самолете

Boeing P-8A Poseidon является многоцелевым военным самолетом для морской патрульной авиации и противоподводной борьбы. Он был разработан по заказу Военно-морских сил США для замены более старых самолетов P-3 Orion. Этот самолет известен своим развитым набором сенсоров, которые используются для наблюдения за поверхностью воды, обнаружения подлодок и ведения поисково-спасательных операций.

Основные характеристики самолета Boeing P-8A Poseidon

Миссии:

  • Морская патрульная авиация: наблюдение за поверхностью воды, обнаружение подлодок, ведение поиска и спасательных операций.
  • Противоподводная борьба: использует различные сенсоры и вооружения для обнаружения и уничтожения подлодок.
  • Вооружение: гарпуны, глубинные бомбы, противоподводные торпеды.

Самолет известен своим развитым набором сенсоров, включая радар, оптические и инфракрасные системы, акустические сенсоры.

История:

Boeing P-8A Poseidon был разработан по заказу Военно-морских сил США (US Navy) для замены более старых самолетов P-3 Orion.
Первый полет состоялся в апреле 2009 года и в 2013 году самолет начал службу в составе ВМС США.

Напомним, на утро субботы, 27 января, в Черном море враг увеличил корабельную группировку до семи единиц. Пока известно, что россияне нарастили присутствие ракетоносителей. Суммарный залп "Калибров" может достигать 22 единиц. Военные призывают одесситов быть внимательными и прислушиваться к сигналам воздушной тревоги.

Одесса
самолет
Черное море
Одесская область
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