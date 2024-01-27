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Росіяни збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі

27 січня 2024 10:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Росіяни збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі
Військові кораблі. Фото: росЗМІ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Станом на ранок суботи, 27 січня, у Чорному морі ворог збільшив корабельне угруповання до семи одиниць. Наразі відомо, що росіяни наростили присутність ракетоносіїв. Сумарний залп "Калібрів" при може сягати 22 одиниць. Військові закликають одеситів бути уважними та прислуховуватися до сигналів повітряної тривоги.

Про це повідомили Сили оборони півдня України

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Скільки кораблів загрожують 

  • у Чорному морі перебувають 7 кораблів, серед яких 4 ракетоносії з 22 "Калібрами" на борту;
  • в Азовському морі — 1 ворожий корабель;
  • у Середземному морі — 2 кораблі, з яких один ракетоносій з 8 "Калібрами".

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря — 5 суден, 2 прямувало з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 6 суден, 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, протягом останніх місяців Росія значно зменшила інтенсивність використання "Калібрів" під час масованих обстрілів України. Це може свідчити про те, що ворог відчуває певний дефіцит у ремонті обладнання, необхідного для запуску ракет. 

Також ми писали, що у бухті Севастополя зʼявилися загородження, які перешкоджають вхід кораблям. Наразі відомо про чотири ряди бонових споруд.

Додамо, російські окупаційні війська продовжують наступ на місто Авдіївка у Донецькій області. Будь-який військовий сенс у цьому наступі, як і у спробі захопити Авдіївку, давно втрачено, але окупанти не полишають надії "звільнити" цей населений пункт. Що нині відбувається в Авдіївці, які є небезпеки для ЗСУ — у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

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