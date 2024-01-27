Россияне увеличили количество ракетоносителей в Черном море

Военные корабли. Фото: росСМИ

По состоянию на утро, 27 января, в Черном море враг увеличил корабельную группировку до семи единиц. Известно, что россияне нарастили присутствие ракетоносителей. Суммарный залп "Калибров" может достигать 22 единиц. Военные призывают одесситов быть внимательными и прислушиваться к сигналам воздушной тревоги.

Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.

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в Черном море находятся 7 кораблей, среди которых 4 ракетоносителя с 22 "Калибрами" на борту;

в Азовском море — 1 вражеский корабль;

в Средиземном море — 2 корабля, из которых один ракетоноситель с 8 "Калибрами".

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовского моря — 5 судов, 2 направлялось из пролива Босфор;

к Черному морю — 6 судов, 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, в последние месяцы Россия значительно уменьшила интенсивность использования "Калибров" во время массированных обстрелов Украины. Это может свидетельствовать о том, что враг испытывает определенный дефицит в ремонте оборудования, необходимого для запуска ракет.

Также мы писали, что в бухте Севастополя появились заграждения, препятствующие входу кораблям. Пока известно о четырех рядах боновых сооружений.

Добавим, российские оккупационные войска продолжают наступление на город Авдеевка в Донецкой области. Любой военный смысл в этом наступлении, как и в попытке захватить Авдеевку, давно потерян, но оккупанты не оставляют надежды "освободить" этот населенный пункт. Что сейчас происходит в Авдеевке, какие опасности для ВСУ — в сегодняшнем материале Новини.LIVE.