Россияне увеличили количество ракетоносителей в Черном море
По состоянию на утро, 27 января, в Черном море враг увеличил корабельную группировку до семи единиц. Известно, что россияне нарастили присутствие ракетоносителей. Суммарный залп "Калибров" может достигать 22 единиц. Военные призывают одесситов быть внимательными и прислушиваться к сигналам воздушной тревоги.
Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.
Сколько кораблей угрожают
- в Черном море находятся 7 кораблей, среди которых 4 ракетоносителя с 22 "Калибрами" на борту;
- в Азовском море — 1 вражеский корабль;
- в Средиземном море — 2 корабля, из которых один ракетоноситель с 8 "Калибрами".
Движение по морю не останавливалось
За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:
- к Азовского моря — 5 судов, 2 направлялось из пролива Босфор;
- к Черному морю — 6 судов, 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор.
Напомним, в последние месяцы Россия значительно уменьшила интенсивность использования "Калибров" во время массированных обстрелов Украины. Это может свидетельствовать о том, что враг испытывает определенный дефицит в ремонте оборудования, необходимого для запуска ракет.
Также мы писали, что в бухте Севастополя появились заграждения, препятствующие входу кораблям. Пока известно о четырех рядах боновых сооружений.
Добавим, российские оккупационные войска продолжают наступление на город Авдеевка в Донецкой области. Любой военный смысл в этом наступлении, как и в попытке захватить Авдеевку, давно потерян, но оккупанты не оставляют надежды "освободить" этот населенный пункт. Что сейчас происходит в Авдеевке, какие опасности для ВСУ — в сегодняшнем материале Новини.LIVE.
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