Біля Одесі через ракетний удар РФ затонуло судно

Затоплене судно. Фото: t.me/odeskaODA

Ткач Едуард редактор стрічки новин

У неділю, 26 липня, у Чорному морі неподалік Одеси затонуло торгівельне судно. Це сталося після того, як росіяни атакували його ракетами ще тиждень тому.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Одеської обласної військової адміністрації.

Що відомо про атаку на судно та його потоплення

У своєму Telegram-каналі глава Одеської ОВА Олег Кіпер написав, що судно було атаковано на виході з порту після завантаження українською кукурудзою. І вже через тиждень воно затонуло.

"Сьогодні в акваторії Чорного моря поблизу узбережжя Одеси затонуло іноземне торговельне судно, яке 19 липня було атаковане російськими ракетами", — йдеться у повідомленні.

Окрім того, відомо, що внаслідок удару загинули 9 членів екіпажу та український лоцман. Водночас ще 8 членів екіпажу вдалося евакуювати. Щодо затоплення, на момент інциденту команди на борту не було.

"Ворог вкотре продемонстрував, що свідомо атакує цивільне судноплавство і ставить під загрозу життя людей та безпеку морських перевезень. Удар по цивільному судну, яке перевозило мирний вантаж, є черговим доказом терористичної сутності країни-агресора", — резюмував Кіпер.

Пост Кіпера. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, росіяни атакували Одеську область 20 липня ракети. Через обстріл були пошкоджені будинки, авто, сонячні панелі підприємств і не тільки.

Також ми писали, що росіяни ввечері 16 липня атакували ракетами одесу. Внаслідок атаки були пошкоджені будинки, дитячий садок, церква і постраждали люди.