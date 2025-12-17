Вибух бойлера зруйнував будинок в Одеському районі

Зруйнований будинок через вибух. Фото: ДСНС Одещини

Сьогодні, 17 грудня, в Одеському районі стався вибух у житловому будинку. Причиною стала аварійна робота електричного бойлера. Оселя повністю зруйнована.

Про це повідомили в ДСНС Одещини.

Деталі вибуху

Подія сталася сьогодні вдень, 17 грудня, у селі Розселенець Одеського району. Через несправність електричного бойлера в приватному житловому будинку стався вибух. Унаслідок цього будівлю повністю зруйновано. За попередньою інформацією, у момент вибуху в оселі перебували люди, однак ніхто з них не отримав травм. Обставини події з’ясовують.

Зруйнований будинок на Одещині. Фото: ДСНС Одещини

Рятувальники вкотре закликають жителів бути уважними з побутовою технікою, особливо в умовах частих відключень електроенергії. Фахівці радять вимикати електроприлади з мережі під час знеструмлень, не залишати бойлери й обігрівачі без нагляду та регулярно перевіряти стан проводки й обладнання.

Наслідки вибуху бойлера. Фото: ДСНС Одещини

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Уманському районі чоловік під час сварки у парку підірвав гранату. Також ми писали, що у Києві вибухнув невідомий пристрій.