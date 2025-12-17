Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Біля Одеси через вибух бойлера зруйновано будинок — деталі

Біля Одеси через вибух бойлера зруйновано будинок — деталі

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 15:13
Вибух бойлера зруйнував будинок в Одеському районі
Зруйнований будинок через вибух. Фото: ДСНС Одещини

Сьогодні, 17 грудня, в Одеському районі стався вибух у житловому будинку. Причиною стала аварійна робота електричного бойлера. Оселя повністю зруйнована.

Про це повідомили в ДСНС Одещини.

Реклама
Читайте також:

Деталі вибуху

Подія сталася сьогодні вдень, 17 грудня, у селі Розселенець Одеського району. Через несправність електричного бойлера в приватному житловому будинку стався вибух. Унаслідок цього будівлю повністю зруйновано. За попередньою інформацією, у момент вибуху в оселі перебували люди, однак ніхто з них не отримав травм. Обставини події з’ясовують.

В будинку на Одещині стався вибух
Зруйнований будинок на Одещині. Фото: ДСНС Одещини

Рятувальники вкотре закликають жителів бути уважними з побутовою технікою, особливо в умовах частих відключень електроенергії. Фахівці радять вимикати електроприлади з мережі під час знеструмлень, не залишати бойлери й обігрівачі без нагляду та регулярно перевіряти стан проводки й обладнання.

В будинку на Одещині стався вибух
Наслідки вибуху бойлера. Фото: ДСНС Одещини

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Уманському районі чоловік під час сварки у парку підірвав гранату. Також ми писали, що у Києві вибухнув невідомий пристрій.

Одеса вибух Одеська область Новини Одеси побутова техніка руйнування
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації