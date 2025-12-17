Взрыв бойлера разрушил дом в Одесском районе

Возле Одессы из-за взрыва бойлера разрушен дом — детали
Сегодня, 17 декабря, в Одесском районе произошел взрыв в жилом доме. Причиной стала аварийная работа электрического бойлера. Жилье полностью разрушено.
Об этом сообщили в ГСЧС Одесской области.
Детали взрыва
Происшествие произошло сегодня днем, 17 декабря, в селе Розселенец Одесского района. Из-за неисправности электрического бойлера в частном жилом доме произошел взрыв. В результате этого здание полностью разрушено. По предварительной информации, в момент взрыва в доме находились люди, однако никто из них не получил травм. Обстоятельства происшествия выясняются.
Спасатели в очередной раз призывают жителей быть внимательными с бытовой техникой, особенно в условиях частых отключений электроэнергии. Специалисты советуют выключать электроприборы из сети во время обесточиваний, не оставлять бойлеры и обогреватели без присмотра и регулярно проверять состояние проводки и оборудования.
