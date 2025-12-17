Видео
Главная Одесса Возле Одессы из-за взрыва бойлера разрушен дом — детали

Возле Одессы из-за взрыва бойлера разрушен дом — детали

Ua ru
Дата публикации 17 декабря 2025 15:13
Взрыв бойлера разрушил дом в Одесском районе
Разрушенный дом из-за взрыва. Фото: ГСЧС Одесской области

Сегодня, 17 декабря, в Одесском районе произошел взрыв в жилом доме. Причиной стала аварийная работа электрического бойлера. Жилье полностью разрушено.

Об этом сообщили в ГСЧС Одесской области.

Читайте также:

Детали взрыва

Происшествие произошло сегодня днем, 17 декабря, в селе Розселенец Одесского района. Из-за неисправности электрического бойлера в частном жилом доме произошел взрыв. В результате этого здание полностью разрушено. По предварительной информации, в момент взрыва в доме находились люди, однако никто из них не получил травм. Обстоятельства происшествия выясняются.

В будинку на Одещині стався вибух
Разрушенный дом в Одесской области. Фото: ГСЧС Одесской области

Спасатели в очередной раз призывают жителей быть внимательными с бытовой техникой, особенно в условиях частых отключений электроэнергии. Специалисты советуют выключать электроприборы из сети во время обесточиваний, не оставлять бойлеры и обогреватели без присмотра и регулярно проверять состояние проводки и оборудования.

В будинку на Одещині стався вибух
Последствия взрыва бойлера. Фото: ГСЧС Одесской области

Напомним, мы сообщали, что в Уманском районе мужчина во время ссоры в парке взорвал гранату. Также мы писали, что в Киеве взорвалось неизвестное устройство.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
