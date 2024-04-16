45 мільйонів євро отримає Одеса від Італії на відновлення собору — подробиці

Пошкоджений Спасо-Преображенський собор в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Італійські партнери виділять на допомогу Одесі 45 мільйонів євро. Ці гроші мають піти на протиаварійні та консерваційні роботи у Спасо-Преображенському соборі, а також сусідні будівлі, які також були пошкоджені внаслідок російських атак.

Про це на пресбрифінгу в Одесі тимчасово виконуючий обов'язки міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.



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Допомога від Італії

За словами Ростислава Карандєєва, між Міністерством культури та інформаційної політики України та відповідним міністерством Італії буде підписаний меморандум щодо виконання міжурядових домовленостей.

"Італійські партнери за допомогою ЮНЕСКО як міжнародної інституції забезпечать реалізацію в Одесі проєктів з протиаварійних та консерваційних робіт на Спасо-Преображаенському кафедральному соборі, а також низки інших об'єктів, які постраждали від війни", — прокоментував він.

На жаль, наразі Україна не має власних ресурсів на виконання усіх необхідних робіт. Саме тому допомога від іноземних держав важлива і потрібна, на чому наголосив Ростислав Карандєєв.

"Ми розраховуємо на те, що світова міжнародна спільнота нас підтримає та допоможе вирішити ті задачі, на які сьогодні, на жаль, не вистачає нашого національного ресурсу", — додав він.

Розмір допомоги

Щодо розміру фінансової допомоги від Італії, т.в.о. міністра культури та інформаційної політики України зазначив, що наразі планується виділення 45 мільйонів євро, проте це число ще потребує уточнення. Кошти в подальшому повинні бути розподілені на усі об'єкти культурної спадщини Одеси, які потребують ремонтних робіт.

"Сума, про яку йдеться, — 45 мільйонів євро. Однак остаточного рішення щодо переліку об'єктів поки що немає, але будемо наполягати на тому, щоб меморандум був максимально деталізований", — зазначає він.

Раніше ми повідомляли, що у стані війни культурна спадщина України потерпає від російської агресії — її знищують, вивозять, псують. Пам'ятки історії потребують надійного захисту від окупантів, тож наразі в державі йдеться мова про розробку алгоритму їхньої евакуації та надійного збереження.