45 миллионов евро получит Одесса от Италии на восстановление собора — подробности

Поврежденный Спасо-Преображенский собор в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Итальянские партнеры выделят в помощь Одессе 45 миллионов евро. Эти деньги должны пойти на противоаварийные и консервационные работы в Спасо-Преображенском соборе, а также соседние здания, также поврежденные в результате российских атак.

Об этом на пресс-брифинге в Одессе временно исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев.

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Помощь от Италии

По словам Ростислава Карандеева, между Министерством культуры и информационной политики Украины и соответствующим министерством Италии будет подписан меморандум по выполнению межправительственных договоренностей.

"Итальянские партнеры с помощью ЮНЕСКО как международного института обеспечат реализацию в Одессе проектов по противоаварийным и консервационным работам на Спасо-Преображаенском кафедральном соборе, а также ряду других объектов, пострадавших от войны", — прокомментировал он.

К сожалению, сейчас у Украины нет собственных ресурсов на выполнение всех необходимых работ. Именно поэтому помощь от иностранных государств важна и нужна, что подчеркнул Ростислав Карандеев.

"Мы рассчитываем на то, что мировое международное сообщество нас поддержит и поможет решить те задачи, на которые сегодня, к сожалению, не хватает нашего национального ресурса", — добавил он.

Размер помощи

Относительно размера финансовой помощи от Италии, и.о. министра культуры и информационной политики Украины отметил, что в настоящее время планируется выделение 45 миллионов евро, однако это число еще нуждается в уточнении. Средства в дальнейшем должны быть распределены на все объекты культурного наследия Одессы, нуждающиеся в ремонтных работах.

"Сумма, о которой идет речь, — 45 миллионов евро. Однако окончательного решения по перечню объектов пока нет, но будем настаивать на том, чтобы меморандум был максимально детализирован", — отмечает он.

Ранее мы сообщали, что в состоянии войны культурное наследие Украины страдает от российской агрессии — его уничтожают, вывозят, портят. Достопримечательности истории нуждаются в надежной защите от оккупантов, поэтому в государстве речь идет о разработке алгоритма их эвакуации и надежной сохранности.