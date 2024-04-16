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Збереження культурної спадщини України — що необхідно

16 квітня 2024 10:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Збереження культурної спадщини України — що необхідно
Пошкоджений Спасо-Преображенський собор в Одесі. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

У стані війни культурна спадщина України потерпає від російської агресії — її знищую, вивозять, псують. Пам'ятки історії потребують надійного захисту від окупантів, тож наразі в державі йдеться мова про розробку алгоритму їхньої евакуації та надійного збереження.

Про це заявив на пресбрифінгу в Одесі тимчасово виконуючий обов'язки міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.
 

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Відсутність належних сховищ

Т.в.о міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв зазначив, що алгоритм, за яким відбувається евакуація культурних пам'яток, потребує модернізації. Адже наразі в Україні немає ресурсів для надійного убезпечення об'єктів історичної спадщини.

"Оперативні рішення будуть стосуватися у першу чергу модернізації алгоритмів, за якими ми працюємо в сфері евакуації та збереження культурних цінностей. Вся країна, не тільки прифронтові міста, такі як Одеса, потерпають від відсутності належних бомбосховищ та укриттів для збереження культурних цінностей", — прокоментував Ростислав Карандєєв.

План з посилення безпеки

У Мінкульті зазначили, що наразі евакуюють пам'ятки культури з музеїв Одещини, Миколаївщини та Херсонщини для убезпечення. Проте і в місцях їхнього нового знаходження немає достатньої спроможності прийняти та зберігати належним чином усі артефакти. 

"Буде зроблена відповідна державна програма. Наші іноземні партнери готові допомогти здійснити реконструкцію наших бомбосховищ в уже наявних музеях, а також збудувати нові депозитарії великої потужності задля того, щоб під час воєнного стану Україна змогла надійно зберігати культурні цінності", — розповів Ростислав Карандєєв.

Він додав, що така робота займатиме багато часу та може бути виконана не досить швидко. Проте початок розробки програми відбудеться в найкоротші терміни, адже це надважливо для культурної спадщини України та миру.

Раніше ми писали, що під час пресбрифінгу в Одесі Ростислав Карандєєв пояснив важливість броні від мобілізації для працівників та діячів культури. За його словами, відомство не має права переривати творчий процес, крім того, дехто з заброньованих працівників вже перебувають на фронті.

Одеса
війна
пам'ятник архітектури
Мінкульт
Одеська область
культура
бомбосховище
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