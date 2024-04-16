Збереження культурної спадщини України — що необхідно
У стані війни культурна спадщина України потерпає від російської агресії — її знищую, вивозять, псують. Пам'ятки історії потребують надійного захисту від окупантів, тож наразі в державі йдеться мова про розробку алгоритму їхньої евакуації та надійного збереження.
Про це заявив на пресбрифінгу в Одесі тимчасово виконуючий обов'язки міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.
Відсутність належних сховищ
Т.в.о міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв зазначив, що алгоритм, за яким відбувається евакуація культурних пам'яток, потребує модернізації. Адже наразі в Україні немає ресурсів для надійного убезпечення об'єктів історичної спадщини.
"Оперативні рішення будуть стосуватися у першу чергу модернізації алгоритмів, за якими ми працюємо в сфері евакуації та збереження культурних цінностей. Вся країна, не тільки прифронтові міста, такі як Одеса, потерпають від відсутності належних бомбосховищ та укриттів для збереження культурних цінностей", — прокоментував Ростислав Карандєєв.
План з посилення безпеки
У Мінкульті зазначили, що наразі евакуюють пам'ятки культури з музеїв Одещини, Миколаївщини та Херсонщини для убезпечення. Проте і в місцях їхнього нового знаходження немає достатньої спроможності прийняти та зберігати належним чином усі артефакти.
"Буде зроблена відповідна державна програма. Наші іноземні партнери готові допомогти здійснити реконструкцію наших бомбосховищ в уже наявних музеях, а також збудувати нові депозитарії великої потужності задля того, щоб під час воєнного стану Україна змогла надійно зберігати культурні цінності", — розповів Ростислав Карандєєв.
Він додав, що така робота займатиме багато часу та може бути виконана не досить швидко. Проте початок розробки програми відбудеться в найкоротші терміни, адже це надважливо для культурної спадщини України та миру.
Раніше ми писали, що під час пресбрифінгу в Одесі Ростислав Карандєєв пояснив важливість броні від мобілізації для працівників та діячів культури. За його словами, відомство не має права переривати творчий процес, крім того, дехто з заброньованих працівників вже перебувають на фронті.
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