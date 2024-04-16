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Сохранение культурного наследия Украины — что необходимо

16 апреля 2024 10:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Сохранение культурного наследия Украины — что необходимо
Поврежденный Спасо-Преображенский собор в Одессе. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В состоянии войны культурное наследие Украины страдает от российской агрессии — его уничтожаю, вывозят, портят. Памятки истории нуждаются в надежной защите от оккупантов, поэтому в государстве речь идет о разработке алгоритма их эвакуации и надежном сохранении.

Об этом заявил на прессбрифинге в Одессе временно исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев.

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Отсутствие надлежащих хранилищ

В.и.о министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев отметил, что алгоритм, по которому происходит эвакуация культурных памятников, нуждается в модернизации. Ведь в Украине нет ресурсов для надежного обеспечения объектов исторического наследия.

"Оперативные решения будут касаться в первую очередь модернизации алгоритмов, по которым мы работаем в сфере эвакуации и сохранения культурных ценностей. Вся страна, не только прифронтовые города, такие как Одесса, страдают от отсутствия надлежащих бомбоубежищ и укрытий для сохранения культурных ценностей", — прокомментировал Ростислав Карандеев.

План по усилению безопасности

В Минкульте отметили, что эвакуируют памятники культуры из музеев Одесчины, Николаевщины и Херсонщины для обеспечения безопасности. Однако и в местах их нового нахождения нет достаточной возможности принять и хранить должным образом все артефакты.

"Будет сделана соответствующая государственная программа. Наши иностранные партнеры готовы помочь осуществить реконструкцию наших бомбоубежищ в уже имеющихся музеях, а также построить новые депозитарии большой мощности для того, чтобы во время военного положения Украина смогла надежно сохранять культурные ценности", — рассказал Ростислав Карандеев.

Он добавил, что такая работа будет занимать много времени и может быть проделана недостаточно быстро. Однако начало разработки программы состоится в кратчайшие сроки, ведь это важно для культурного наследия Украины и мира.

Ранее мы писали, что во время пресс-брифинга в Одессе Ростислав Карандеев объяснил важность брони от мобилизации для работников и деятелей культуры. По его словам, ведомство не имеет права прерывать творческий процесс, кроме того, некоторые из забронированных работников уже находятся на фронте.

Одесса
война
памятник архитектуры
Минкульт
Одесская область
культура
бомбоубежище
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