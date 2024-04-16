Сохранение культурного наследия Украины — что необходимо

Поврежденный Спасо-Преображенский собор в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В состоянии войны культурное наследие Украины страдает от российской агрессии — его уничтожаю, вывозят, портят. Памятки истории нуждаются в надежной защите от оккупантов, поэтому в государстве речь идет о разработке алгоритма их эвакуации и надежном сохранении.

Об этом заявил на прессбрифинге в Одессе временно исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев.

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Отсутствие надлежащих хранилищ

В.и.о министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев отметил, что алгоритм, по которому происходит эвакуация культурных памятников, нуждается в модернизации. Ведь в Украине нет ресурсов для надежного обеспечения объектов исторического наследия.

"Оперативные решения будут касаться в первую очередь модернизации алгоритмов, по которым мы работаем в сфере эвакуации и сохранения культурных ценностей. Вся страна, не только прифронтовые города, такие как Одесса, страдают от отсутствия надлежащих бомбоубежищ и укрытий для сохранения культурных ценностей", — прокомментировал Ростислав Карандеев.

План по усилению безопасности

В Минкульте отметили, что эвакуируют памятники культуры из музеев Одесчины, Николаевщины и Херсонщины для обеспечения безопасности. Однако и в местах их нового нахождения нет достаточной возможности принять и хранить должным образом все артефакты.

"Будет сделана соответствующая государственная программа. Наши иностранные партнеры готовы помочь осуществить реконструкцию наших бомбоубежищ в уже имеющихся музеях, а также построить новые депозитарии большой мощности для того, чтобы во время военного положения Украина смогла надежно сохранять культурные ценности", — рассказал Ростислав Карандеев.

Он добавил, что такая работа будет занимать много времени и может быть проделана недостаточно быстро. Однако начало разработки программы состоится в кратчайшие сроки, ведь это важно для культурного наследия Украины и мира.

Ранее мы писали, что во время пресс-брифинга в Одессе Ростислав Карандеев объяснил важность брони от мобилизации для работников и деятелей культуры. По его словам, ведомство не имеет права прерывать творческий процесс, кроме того, некоторые из забронированных работников уже находятся на фронте.