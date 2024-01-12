Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Більшість одеситів залишилися сьогодні без світла — причини arrow

Більшість одеситів залишилися сьогодні без світла — причини

12 січня 2024 12:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Більшість одеситів залишилися сьогодні без світла — причини
Відсутність світла у будинку. Фото: УНІАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 12 січня, тисячі одеситів залишилися без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до з 16:00 до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Читайте також:

Де не буде світла

Центральний РЕМ:

  • Олександра Блока, 64-91, 
  • 1-а Проектна, 8, 
  • 2-а Проектна, 1-24, 
  • Академіка Гаркавого, 1-31, 39-112, 140-196, 28-36, 
  • Елеваторна, 1-16а, 
  • Житомирська 11,58, 168,170,
  • Кленова, 16а,
  • Кустанайська, 23-66а,
  • Марата, 54-88,
  • Овідіопольська, 33, 36, 40, 42, 43, 43а,
  • Тираспольське шосе, 26-39,
  • Умова, 20-118,
  • пров. 1-й Марата, 1-6,
  • пров. 2-й Марата, 1-4а,
  • Святослава Ріхтера, 126,
  • Вчительська, 1-27а,
  • Дальня, 1-32, 
  • Капітана Гаврікова, 1,2, 2а,
  • Прирейкова, 2, 4,
  • Стєклова, 2а,
  • пров. 2-й Шостої вулиці, 1-8,
  • пров. Перший 6-ї вулиці,1-10а,
  • пров. 1-й Житомирський, 1,3,
  • пров. 3-й Житомирський, 1,4,6,
  • пров. 4-й Житомирський, 2-24,
  • Індійська, 3-11, 
  • Монгольська, 1-18,
  • Самарська, 13, 17, 19, 21, 23,
  • Улітіна, 1-17, 
  • Умова, 42, 42а,
  • Разіна, 61-77,
  • Академіка Гаркавого, 42, 44, 46, 48, 48а,
  • Гайова, 1-23,
  • Житомирська, 44,120,
  • Академіка Гаркавого, 120-146,
  • Грузинська, 1-12,
  • Подільська, 1-17а,
  • Польська, 2-10,
  • Умова, 44-71,13
  • Капітана Гаврікова, 1, 4,
  • Літакова, 1-18б,
  • Овідіопольська, 13-41,
  • Тираспольське шосе, 5-24а, 
  • пров. 2-й Другої вулиці, 1-12,
  • пров. Овідіопольський, 1-7,
  • вул. 5-а, 1-24,
  • вул. 6-а, 1-25,
  • Кутова,1-27, 
  • Прирейкова, 1-38,
  • пров. 2-й Шостої вулиці, 8а,
  • Святослава Ріхтера, 128,128/гар, 122а,128,130, 110-124, 82, 125/корп.1, 125/корп.2,125/корп.3,127/корп.1
  • Разіна, 66, 68, 68а, 70, 72, 72/корп.2, 72/корп.3, 72/корп.9, 72а, 72б,
  • Путьова, 44, 44а, 44б, 46, 48,
  • Стєклова, 1-43,
  • пров. 2-й Другої вулиці, 6,
  • Гастело, 54-167а,
  • Амурська, 5, 5/2,
  • Житомирська, 3, 30, 30а, 32, 34,36,
  • пров. 4-й Житомирський, 5, 22,
  • пров. Житомирський 3, 5, 
  • 1-а Проектна, 7, 7а, 8а, 20,
  • Капітана Гаврікова, 3-16,
  • Овідіопольська, 38,45,
  • Проектна, 1-20,
  • Тираспольська, 1-10а,
  • Умова, 2-49,
  • Велика Арнаутська, 42, 57,
  • Рішельєвська, 57, 62а, 45, 55, 54-58,
  • Новікова, 10, 2а, 12а,12в, 12б, 12г, 
  • Бабеля, 38,
  • Дальницька, 52
  • Кандинського, 1-36а, 12а, 18, 32
  • Брестська, 17-53,
  • Лугова, 42-73,
  • Остапа Вишні, 3-44,
  • Стовпова, 17,
  • Танкістів, 56-62.             

Північний РЕМ:

  • пров. Людмили Гінзбург, 5-27б, 29-43,
  • пров. Оранжерейний, 18а-43а,
  • Хуторська, 15-43,
  • Академіка Панкратової, 24г, 26б, 29а, 30а, 36, 41, 45, 49а, 53а, 59, 61, 
  • Хавкіна, 33, 35, 41, 41а, 43б, 47, 49, 51а,
  • пров. Цементний, 1-17,
  • Академіка Панкратової, 17-57, 
  • Котляревського, 1-23,
  • Академіка Панкратової,1-31а, 
  • Хуторська, 86г,
  • вул. Кругова 10б-58,
  • вул. Хавкіна,1-31,
  • Хуторська, 45а-71, 95е, 97/г/1,
  • Геологічна, 9, 9а, 23а, 
  • Степова, 1-31,
  • пров. Хуторський, 6, 6/3, 6/корп.3,
  • пров. Хуторський, 1-29,
  • пров. Цементний, 6а, 
  • Хуторська, 57д,
  • Кругова, 1-17,
  • пров. Шебелинський, 13а-27,
  • пров. Хуторський, 14-22,
  • Хуторська, 42-105в,
  • пров. 4-й Деревообробний, 5.                   

Південний РЕМ:

  • Китобійна, 77, 77в, 
  • Костанді, 14, 
  • Фонтанська дорога,
  • Ляпідевського, 7,9,
  • пров.Ванний, 8 ,9/корп.1, 13, 13а, 14, 14а, 14б, 14в, 15, 16, 16а, 18, 18а, 20/корп.7, 22, 23,
  • пров. Приморський, 1, 3, 3/корп.9, 4/корп.7, 11, 15,
  • пров. Ванний, 1, 3, 3/корп.12, 3а,
  • Костанді, 3, 3/3, 3а, 3б, 3в, 3г, 3д, 3е, 5, 5/корп.21, 5/корп.24, 5/корп.32, 5/корп.33, 5а, 5в, 6д, 8/корп.9,
  • Кришталева, 1,
  • пров. Літній, 1/корп.5, 2, 2/11, 2/2/9, 2/20, 2/21, 2/корп.14, 2/корп.22, 2/корп.7, 5, 5/13, 5/13а, 5/корп.16, 5/корп.20,
  • Гаршина, 9, 
  • Дачна, 7, 7а, 9,
  • Львівська, 1, 1/корп.10, 1а, 1в, 1г, 2, 2/1, 2а/корп.1, 2б, 2в, 4, 6, 7, 8, 9, 9/6, 10, 10/корп.1, 10а, 10б, 12а, 14а, 18, 18а, 18б, 20, 20а, 20б, 22, 22а, 24, 26, 28, 28а, 
  • вул. Ляпідєвського, 3, 3б, 4, 4/корп.2, 4/корп.9, 4а, 4б, 4в, 4в/корп.1, 4д, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16
  • пров. Ванний, 3, 4, 5, 5а, 8, 8/корп.10, 8/корп.12, 8/корп.15, 8/корп.17, 8/корп.2, 8/корп.7, 8а, 9/корп.2, 9а, 9е
  • вул. Гаршина, 5, 5/13, 5/5, 18а,
  • вул. Костанді, 5, 5/13, 5/15, 5/20/корп.1, 5/4, 5/5, 5/корп.11, 5/корп.12, 5/корп.19, 5/корп.20, 5а, 6, 6а, 6б, 6г, 6е, 6к, 7, 7/корп.22, 7/корп.29, 7/корп.33, 7/корп.39, 7/корп.41, 7/корп.5, 8/8, 8/корп.2, 8/корп.3, 8/корп.5, 8/корп.6, 8/корп.7, 9, 10, 10а, 10б, 10в, 11, 12, 12/корп.2, 12а, 13, 13/б/2, 13/в/2, 13а, 13б, 13в, 14, 14/1/корп.2, 14/18, 14/корп.2, 14/корп.20, 14/корп.23, 14/корп.24, 14/корп.26, 14/корп.4, 14/корп.7, 14/корп.9, 14/уч. корп. 11, 14а, 14в, 14ж, 15, 15а, 15б, 15в, 16, 17, 17а, 17в, 18, 18а, 18б, 18в, 19, 20, 20а, 22а, 22Д, 23, 23а, 24, 24б, 24г, 25,
  • Купріна, 9а,
  • пров. 1-й Український, 1-11,
  • пров. 2-й Костанді, 1-15,
  • пров. 2-й Український, 1, 2,
  • пров. 3-й Костанді, 1/3, 2а, 3, 5/корп.7, 9, 9а, 11,
  • пров. Гаршина, 3, 5, 5/7, 5/корп.14,
  • Бернардацці, 8/корп.1,
  • Бернардацці, 8,
  • Квіткова, 1,
  • Толбухіна, 1-25,
  • вул. Гаршина,1-18,
  • Кришталева, 2-12а,
  • пров. 1-й Кришталевий, 4б,8б,
  • пров. Гаршина, 3/корп.9,
  • пров. Кришталевий, 5-10,
  • пров. Літній, 1/5, 2, 2/24, 2/корп.16, 5, 5/29,
  • пров. 1-й Дачний, 4-12,
  • пров. Дачний, 8а,
  • пров. Іподромний, 10.

Нагадаємо, Європейський банк реконструкції та розвитку надасть 150 млн євро для України. Кошти спрямують для підтримки Укренерго під час опалювального сезону.

Одеса
електроенергія
Одеська область
електропостачання
Новини Одеси
ДТЕК
відключення світла

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

30 грудня 2023
Новина з відео

09:05 Рецепт салату "снігова красуня", від якого неможливо відірватися

Актуальне по темі