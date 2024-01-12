Більшість одеситів залишилися сьогодні без світла — причини

Відсутність світла у будинку. Фото: УНІАН

Сьогодні, 12 січня, тисячі одеситів залишилися без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до з 16:00 до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Центральний РЕМ:

Олександра Блока, 64-91,

1-а Проектна, 8,

2-а Проектна, 1-24,

Академіка Гаркавого, 1-31, 39-112, 140-196, 28-36,

Елеваторна, 1-16а,

Житомирська 11,58, 168,170,

Кленова, 16а,

Кустанайська, 23-66а,

Марата, 54-88,

Овідіопольська, 33, 36, 40, 42, 43, 43а,

Тираспольське шосе, 26-39,

Умова, 20-118,

пров. 1-й Марата, 1-6,

пров. 2-й Марата, 1-4а,

Святослава Ріхтера, 126,

Вчительська, 1-27а,

Дальня, 1-32,

Капітана Гаврікова, 1,2, 2а,

Прирейкова, 2, 4,

Стєклова, 2а,

пров. 2-й Шостої вулиці, 1-8,

пров. Перший 6-ї вулиці,1-10а,

пров. 1-й Житомирський, 1,3,

пров. 3-й Житомирський, 1,4,6,

пров. 4-й Житомирський, 2-24,

Індійська, 3-11,

Монгольська, 1-18,

Самарська, 13, 17, 19, 21, 23,

Улітіна, 1-17,

Умова, 42, 42а,

Разіна, 61-77,

Академіка Гаркавого, 42, 44, 46, 48, 48а,

Гайова, 1-23,

Житомирська, 44,120,

Академіка Гаркавого, 120-146,

Грузинська, 1-12,

Подільська, 1-17а,

Польська, 2-10,

Умова, 44-71,13

Капітана Гаврікова, 1, 4,

Літакова, 1-18б,

Овідіопольська, 13-41,

Тираспольське шосе, 5-24а,

пров. 2-й Другої вулиці, 1-12,

пров. Овідіопольський, 1-7,

вул. 5-а, 1-24,

вул. 6-а, 1-25,

Кутова,1-27,

Прирейкова, 1-38,

пров. 2-й Шостої вулиці, 8а,

Святослава Ріхтера, 128,128/гар, 122а,128,130, 110-124, 82, 125/корп.1, 125/корп.2,125/корп.3,127/корп.1

Разіна, 66, 68, 68а, 70, 72, 72/корп.2, 72/корп.3, 72/корп.9, 72а, 72б,

Путьова, 44, 44а, 44б, 46, 48,

Стєклова, 1-43,

пров. 2-й Другої вулиці, 6,

Гастело, 54-167а,

Амурська, 5, 5/2,

Житомирська, 3, 30, 30а, 32, 34,36,

пров. 4-й Житомирський, 5, 22,

пров. Житомирський 3, 5,

1-а Проектна, 7, 7а, 8а, 20,

Капітана Гаврікова, 3-16,

Овідіопольська, 38,45,

Проектна, 1-20,

Тираспольська, 1-10а,

Умова, 2-49,

Велика Арнаутська, 42, 57,

Рішельєвська, 57, 62а, 45, 55, 54-58,

Новікова, 10, 2а, 12а,12в, 12б, 12г,

Бабеля, 38,

Дальницька, 52

Кандинського, 1-36а, 12а, 18, 32

Брестська, 17-53,

Лугова, 42-73,

Остапа Вишні, 3-44,

Стовпова, 17,

Танкістів, 56-62.

Північний РЕМ:

пров. Людмили Гінзбург, 5-27б, 29-43,

пров. Оранжерейний, 18а-43а,

Хуторська, 15-43,

Академіка Панкратової, 24г, 26б, 29а, 30а, 36, 41, 45, 49а, 53а, 59, 61,

Хавкіна, 33, 35, 41, 41а, 43б, 47, 49, 51а,

пров. Цементний, 1-17,

Академіка Панкратової, 17-57,

Котляревського, 1-23,

Академіка Панкратової,1-31а,

Хуторська, 86г,

вул. Кругова 10б-58,

вул. Хавкіна,1-31,

Хуторська, 45а-71, 95е, 97/г/1,

Геологічна, 9, 9а, 23а,

Степова, 1-31,

пров. Хуторський, 6, 6/3, 6/корп.3,

пров. Хуторський, 1-29,

пров. Цементний, 6а,

Хуторська, 57д,

Кругова, 1-17,

пров. Шебелинський, 13а-27,

пров. Хуторський, 14-22,

Хуторська, 42-105в,

пров. 4-й Деревообробний, 5.

Південний РЕМ:

Китобійна, 77, 77в,

Костанді, 14,

Фонтанська дорога,

Ляпідевського, 7,9,

пров.Ванний, 8 ,9/корп.1, 13, 13а, 14, 14а, 14б, 14в, 15, 16, 16а, 18, 18а, 20/корп.7, 22, 23,

пров. Приморський, 1, 3, 3/корп.9, 4/корп.7, 11, 15,

пров. Ванний, 1, 3, 3/корп.12, 3а,

Костанді, 3, 3/3, 3а, 3б, 3в, 3г, 3д, 3е, 5, 5/корп.21, 5/корп.24, 5/корп.32, 5/корп.33, 5а, 5в, 6д, 8/корп.9,

Кришталева, 1,

пров. Літній, 1/корп.5, 2, 2/11, 2/2/9, 2/20, 2/21, 2/корп.14, 2/корп.22, 2/корп.7, 5, 5/13, 5/13а, 5/корп.16, 5/корп.20,

Гаршина, 9,

Дачна, 7, 7а, 9,

Львівська, 1, 1/корп.10, 1а, 1в, 1г, 2, 2/1, 2а/корп.1, 2б, 2в, 4, 6, 7, 8, 9, 9/6, 10, 10/корп.1, 10а, 10б, 12а, 14а, 18, 18а, 18б, 20, 20а, 20б, 22, 22а, 24, 26, 28, 28а,

вул. Ляпідєвського, 3, 3б, 4, 4/корп.2, 4/корп.9, 4а, 4б, 4в, 4в/корп.1, 4д, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16

пров. Ванний, 3, 4, 5, 5а, 8, 8/корп.10, 8/корп.12, 8/корп.15, 8/корп.17, 8/корп.2, 8/корп.7, 8а, 9/корп.2, 9а, 9е

вул. Гаршина, 5, 5/13, 5/5, 18а,

вул. Костанді, 5, 5/13, 5/15, 5/20/корп.1, 5/4, 5/5, 5/корп.11, 5/корп.12, 5/корп.19, 5/корп.20, 5а, 6, 6а, 6б, 6г, 6е, 6к, 7, 7/корп.22, 7/корп.29, 7/корп.33, 7/корп.39, 7/корп.41, 7/корп.5, 8/8, 8/корп.2, 8/корп.3, 8/корп.5, 8/корп.6, 8/корп.7, 9, 10, 10а, 10б, 10в, 11, 12, 12/корп.2, 12а, 13, 13/б/2, 13/в/2, 13а, 13б, 13в, 14, 14/1/корп.2, 14/18, 14/корп.2, 14/корп.20, 14/корп.23, 14/корп.24, 14/корп.26, 14/корп.4, 14/корп.7, 14/корп.9, 14/уч. корп. 11, 14а, 14в, 14ж, 15, 15а, 15б, 15в, 16, 17, 17а, 17в, 18, 18а, 18б, 18в, 19, 20, 20а, 22а, 22Д, 23, 23а, 24, 24б, 24г, 25,

Купріна, 9а,

пров. 1-й Український, 1-11,

пров. 2-й Костанді, 1-15,

пров. 2-й Український, 1, 2,

пров. 3-й Костанді, 1/3, 2а, 3, 5/корп.7, 9, 9а, 11,

пров. Гаршина, 3, 5, 5/7, 5/корп.14,

Бернардацці, 8/корп.1,

Бернардацці, 8,

Квіткова, 1,

Толбухіна, 1-25,

вул. Гаршина,1-18,

Кришталева, 2-12а,

пров. 1-й Кришталевий, 4б,8б,

пров. Гаршина, 3/корп.9,

пров. Кришталевий, 5-10,

пров. Літній, 1/5, 2, 2/24, 2/корп.16, 5, 5/29,

пров. 1-й Дачний, 4-12,

пров. Дачний, 8а,

пров. Іподромний, 10.

Нагадаємо, Європейський банк реконструкції та розвитку надасть 150 млн євро для України. Кошти спрямують для підтримки Укренерго під час опалювального сезону.