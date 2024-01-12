Большинство одесситов остались сегодня без света — причины
12 января 2024 12:20
Отсутствие света в доме. Фото: УНИАН
Сегодня, 12 января, тысячи одесситов остались без света. Энергетики ДТЭК проводят планово-аварийные работы на сетях, электроснабжение в дома горожан обещают вернуть с 16:00 до 19:00. Однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
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Центральный РЭС:
- Александра Блока, 64-91,
- 1-я Проектная, 8,
- 2-я Проектная, 1-24,
- Академика Горького, 1-31, 39-112, 140-196, 28-36,
- Элеваторная, 1-16а,
- Житомирская 11,58, 168,170,
- Кленовая, 16а,
- Кустанайская, 23-66а,
- Марата, 54-88,
- Овидиопольская, 33, 36, 40, 42, 43, 43а,
- Тираспольское шоссе, 26-39,
- Умова, 20-118,
- пер. 1-й Марата, 1-6,
- пер. 2-й Марата, 1-4а,
- Святослава Рихтера, 126,
- Учительская, 1-27а,
- Дальняя, 1-32,
- Капитана Гаврикова, 1,2, 2а,
- Прирейковая, 2, 4,
- Стекловая, 2а,
- пер. 2-й Шестой улицы, 1-8,
- пер. Первый 6-й улицы, 1-10а,
- пер. 1-й Житомирский, 1,3,
- пер. 3-й Житомирский, 1,4,6,
- пер. 4-й Житомирский, 2-24,
- Индийская, 3-11,
- Монгольская, 1-18,
- Самарская, 13, 17, 19, 21, 23,
- Улитина, 1-17,
- Умова, 42, 42а,
- Разина, 61-77,
- Академика Горького, 42, 44, 46, 48, 48а,
- Гаевая, 1-23,
- Житомирская, 44,120,
- Академика Горького, 120-146,
- Грузинская, 1-12,
- Подольская, 1-17а,
- Польская, 2-10,
- Умова, 44-71,13
- Капитана Гаврикова, 1, 4,
- Самолетная, 1-18б,
- Овидиопольская, 13-41,
- Тираспольское шоссе, 5-24а,
- пер. 2-й Второй улицы, 1-12,
- пер. Овидиопольский, 1-7,
- ул. 5-я, 1-24,
- ул. 6-я, 1-25,
- Угловая,1-27,
- Прирейковая, 1-38,
- пров. 2-й Шестой улицы, 8а,
- Святослава Рихтера, 128,128/гар, 122а,128,130, 110-124, 82, 125/корп.1, 125/корп.2,125/корп.3,127/корп.1
- Разина, 66, 68, 68а, 70, 72, 72/корп.2, 72/корп.3, 72/корп.9, 72а, 72б,
- Путевая, 44, 44а, 44б, 46, 48,
- Стеклова, 1-43,
- пер. 2-й Второй улицы, 6,
- Гастелло, 54-167а,
- Амурская, 5, 5/2,
- Житомирская, 3, 30, 30а, 32, 34,36,
- пер. 4-й Житомирский, 5, 22,
- пер. Житомирский 3, 5,
- 1-я Проектная, 7, 7а, 8а, 20,
- Капитана Гаврикова, 3-16,
- Овидиопольская, 38,45,
- Проектная, 1-20,
- Тираспольская, 1-10а,
- Умова, 2-49,
- Большая Арнаутская, 42, 57,
- Ришельевская, 57, 62а, 45, 55, 54-58,
- Новикова, 10, 2а, 12а, 12в, 12б, 12г,
- Бабеля, 38,
- Дальницкая, 52
- Кандинского, 1-36а, 12а, 18, 32
- Брестская, 17-53,
- Луговая, 42-73,
- Остапа Вишни, 3-44,
- Столбовая, 17,
- Танкистов, 56-62.
Северный РЭС:
- пер. Людмилы Гинзбург, 5-27б, 29-43,
- пер. Оранжерейный, 18а-43а,
- Хуторская, 15-43,
- Академика Панкратовой, 24г, 26б, 29а, 30а, 36, 41, 45, 49а, 53а, 59, 61,
- Хавкина, 33, 35, 41, 41а, 43б, 47, 49, 51а,
- пер. Цементный, 1-17,
- Академика Панкратовой, 17-57,
- Котляревского, 1-23,
- Академика Панкратовой, 1-31а,
- Хуторская, 86г,
- ул. Круговая 10б-58,
- ул. Хавкина,1-31,
- Хуторская, 45а-71, 95е, 97/г/1,
- Геологическая, 9, 9а, 23а,
- Степовая, 1-31,
- пер. Хуторской, 6, 6/3, 6/корп.3,
- пер. Хуторской, 1-29,
- пер. Цементный, 6а,
- Хуторская, 57д,
- Круговая, 1-17,
- пер. Шебелинский, 13а-27,
- пер. Хуторской, 14-22,
- Хуторская, 42-105в,
- пер. 4-й Деревообрабатывающий, 5
Южный РЭС:
- Китобойная, 77, 77в,
- Костанди, 14,
- Фонтанская дорога,
- Ляпидовского, 7,9,
- пер. Приморский, 1, 3, 3/корп.9, 4/корп.7, 11, 15,
- пер. Ванный, 1, 3, 3/корп.12, 3а,
- Костанди, 3, 3/3, 3а, 3б, 3в, 3г, 3д, 3е, 5, 5/корп.21, 5/корп.24, 5/корп.32, 5/корп.33, 5а, 5в, 6д, 8/корп.9,
- Хрустальная, 1,
- пер. Летний, 1/корп.5, 2, 2/11, 2/2/9, 2/20, 2/21, 2/корп.14, 2/корп.22, 2/корп.7, 5, 5/ 13, 5/13а, 5/корп.16, 5/корп.20,
- Гаршина, 9,
- Дачная, 7, 7а, 9,
- Львовская, 1, 1/корп.10, 1а, 1в, 1г, 2, 2/1, 2а/корп.1, 2б, 2в, 4, 6, 7, 8, 9, 9/6, 10, 10/ корп.1, 10а, 10б, 12а, 14а, 18, 18а, 18б, 20, 20а, 20б, 22, 22а, 24, 26, 28, 28а,
- ул. Ляпидовского, 3, 3б, 4, 4/корп.2, 4/корп.9, 4а, 4б, 4в, 4в/корп.1, 4д, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16
- пров. Ванный, 3, 4, 5, 5а, 8, 8/корп.10, 8/корп.12, 8/корп.15, 8/корп.17, 8/корп.2, 8/корп.7, 8а, 9/корп.2, 9а, 9е
- ул. Гаршина, 5, 5/13, 5/5, 18а,
- ул. Костанди, 5, 5/13, 5/15, 5/20/корп.1, 5/4, 5/5, 5/корп.11, 5/корп.12, 5/корп.19, 5/корп. 20, 5а, 6, 6а, 6б, 6г, 6е, 6к, 7, 7/корп.22, 7/корп.29, 7/корп.33, 7/корп.39, 7/корп.41, 7/ корп.5, 8/8, 8/корп.2, 8/корп.3, 8/корп.5, 8/корп.6, 8/корп.7, 9, 10, 10а, 10б, 10в, 11, 12, 12/корп.2, 12а, 13, 13/б/2, 13/в/2, 13а, 13б, 13в, 14, 14/1/корп.2, 14/18, 14/корп.2, 14/корп.20, 14/корп.23, 14/корп.24, 14/корп.26, 14/корп.4, 14/корп.7, 14/корп.9, 14/уч. корп. 11, 14а, 14в, 14ж, 15, 15а, 15б, 15в, 16, 17, 17а, 17в, 18, 18а, 18б, 18в, 19, 20, 20а, 22а, 22, 22 24г, 25,
- Куприна, 9а,
- пер. 1-й Украинский, 1-11,
- пер. 2-й Костанди, 1-15,
- пер. 2-й Украинский, 1, 2,
- пер. 3-й Костанди, 1/3, 2а, 3, 5/корп.7, 9, 9а, 11,
- пер. Гаршина, 3, 5, 5/7, 5/корп.14,
- Бернардацци, 8/корп.1,
- Бернардацци, 8,
- Цветочная, 1,
- Толбухина, 1-25,
- ул. Гаршина,1-18,
- Хрустальная, 2-12а,
- пер. 1-й Хрустальный, 4б,8б,
- пер. Гаршина, 3/корп.9,
- пер. Хрустальный, 5-10,
- пер. Летний, 1/5, 2, 2/24, 2/корп.16, 5, 5/29,
- пер. 1-й Дачный, 4-12,
- пер. Дачный, 8а,
- пер. Ипподромный, 10.
Напомним, Европейский банк реконструкции и развития предоставит 150 млн евро для Украины. Средства будут направлены для поддержки Укрэнерго во время отопительного сезона.
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