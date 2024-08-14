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Більшість продукції з Одещини йде до Китаю — що експортують

14 серпня 2024 17:41
Верзілова Єлизавета - редактор
Китай – основний споживач української продукції: дані експорту з Одещини
Балкер BISON у морі. Ілюстративне фото: Marine Traffic
Верзілова Єлизавета - редактор

Протягом січня-липня 2024 року Китай зберігав своє лідерство серед країн-експортерів українських товарів, оформлених у зоні діяльності Одеської митниці. Загалом ця країна стала найбільшим торговельним партнером регіону за поточний рік.

Про це у середу, 14 серпня, повідомили у пресслужбі Одеської митниці.

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Після Китаю, на який припав 21% експорту на другому місці опинилася Іспанія, яка отримала 16% українських товарів, а на третьому — Єгипет з 10%. Туреччина з часткою в 9% також входить до списку ключових партнерів. Разом ці чотири країни забезпечили більше половини всього експорту з Одеської області.

Більшість продукції з Одещини йде до Китаю — що експортують - фото 1
Допис митниці. Фото: скриншот

Також з Одещини експорт здійснювався до Італії, Нідерландів, Румунії, Ізраїлю, Тунісу та Індії. Звичайно, більшу частку загального обсягу склали сільськогосподарські продукти. Лідером серед них стала кукурудза, яка зайняла майже третину всього експорту.

Експорт через Одеську митницю.
Деталі експорту. Фото: Одеська митниця

Серед промислових товарів найбільше експортували руди та залізні концентрати (6%), напівфабрикати з нелегованої сталі та заліза (4%) і чавун (2%).

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