Китай – основной потребитель украинской продукции: данные экспорта из Одесчины

Балкер BISON в море. Иллюстративное фото: Marine Traffic

В январе-июле 2024 года Китай сохранял свое лидерство среди стран-экспортеров украинских товаров, оформленных в зоне деятельности Одесской таможни. В целом, эта страна стала крупнейшим торговым партнером региона за текущий год.

Об этом в среду, 14 августа, сообщили в пресс-службе Одесской таможни.

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Детали экспорта

После Китая, на который пришелся 21% экспорта, на втором месте оказалась Испания, которая получила 16% украинских товаров, а на третьем — Египет с 10%. Турция с долей в 9% также входит в список ключевых партнеров. Итого эти четыре страны обеспечили более половины всего экспорта из Одесской области.

Сообщение таможни. Фото: скриншот

Также из Одесчины экспорт осуществлялся в Италию, Нидерланды, Румынию, Израиль, Тунис и Индию. Конечно, большую долю общего объема составили сельскохозяйственные продукты. Лидером среди них стала кукуруза, занявшая почти треть всего экспорта.

Детали экспорта. Фото: Одесская таможня

Среди промышленных товаров больше экспортировали руды и железные концентраты (6%), полуфабрикаты из нелегированной стали и железа (4%) и чугун (2%).