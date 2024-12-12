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Битва за Крим — які сили російської ППО на півострові

12 грудня 2024 13:57
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Скільки в Криму систем С-400
ЗРК С-400. Фото: росЗМІ
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У тимчасово окупованому Криму ворог розмістив декілька зенітно-ракетних комплексів С-400. Росіяни прагнуть переозброїти ними власну протиповітряну оборону. Але це потребує значного фінансування.

Про це в ефірі телеканалу "Ми Україна" розповів військовий оглядач, майор запасу Олексій Гетьман.

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Експерт зазначив, що системи С-400 майже неможливо виявити, коли вони не працюють. Річ у тім, що вони не випромінюють електромагнітних хвиль. Відстежити їх можна тільки під час бойової роботи. Тому точних даних щодо кількості комплексів немає.

"Я думаю, що таких комплексів на Кримському півострові десь може три-чотири одиниці, більше навряд", — зазначив Олексій Гетьман. 

Дорожчі за Patriot

На думку оглядача, налагодити масове виробництво С-400 Росія зараз не здатна. Вартість одного такого комплексу становить 1,2 млрд доларів. Це навіть дорожче, ніж американська система Patriot (приблизно 1 млрд доларів). 

"Скільки таких комплексів вони можуть виробляти? - Це знов таки це обліковується одиницями, бо це дуже дуже коштовна річ. Це річ, яка потребує високих технологій і яка потребує комплектуючих, які Росія не може отримувати через санкції. Тому я можу оцінити, що це ну десяток на рік, не більше", — говорить Олексій Гетьман.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Кримський міст залишився без захисту. Також ми розповідали, що росіяни перекидають техніку з окупованого півострову на Запорізький напрямок.

Одеса війна Крим ППО ракети

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