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Битва за Крым – какие силы российского ПВО на полуострове

12 декабря 2024 13:57
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Сколько в Крыму систем С-400
ЗРК С-400. Фото: росСМИ
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Во временно оккупированном Крыму враг разместил несколько зенитно-ракетных комплексов С-400. Россияне стремятся перевооружить ими собственную противовоздушную оборону. Но это требует значительного финансирования.

Об этом в эфире телеканала "Мы Украина" рассказал военный обозреватель, майор запаса Алексей Гетьман.

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Эксперт отметил, что системы С-400 почти невозможно обнаружить, когда они не работают. Дело в том, что они не излучают электромагнитные волны. Отследить их можно только во время боевой работы. Поэтому точных данных о количестве комплексов нет.

"Я думаю, что таких комплексов на Крымском полуострове где-то может три-четыре единицы, больше вряд ли", — отметил Алексей Гетьман.

Дороже Patriot

По мнению обозревателя, наладить массовое производство С-400 Россия сейчас не способна. Стоимость одного такого комплекса составляет 1,2 млрд. долларов. Это даже дороже американской системы Patriot (примерно 1 млрд долларов).

- Сколько таких комплексов они могут производить? Это, опять-таки, исчисляется единицами, так как это очень дорогая вещь. Это вещь, которая нуждается в высоких технологиях и комплектующих, которые Россия не может получать из-за санкций. Поэтому я могу оценить, что это ну десяток в год, не больше», — говорит Алексей Гетьман.

Напомним, ранее мы сообщали, что Крымский мост остался без защиты. Также мы рассказывали, что россияне перебрасывают технику с оккупированного полуострова на Запорожское направление.

Одесса война Крым ПВО ракеты

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