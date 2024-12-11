Росіяни залишили Кримський міст без захисту від українських дронів

Бонові загородження Керченського мосту. Фото: соцмережі

За місяць з Керченської протоки зникла половина барж. Росіяни встановлювали їх як бонове загородження, аби захиститися від атак українських морських безпілотників.

Про це повідомили у Центрі журналістських розслідувань.

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Таємниче зникнення

За словами розслідувачів, на супутникових знімках початку листопада по обидва боки суднохідного каналу можна побачити 34 баржі, які росіяни вишикували у два ряди й скріпили між собою. Але на грудневих фото барж лише 18. Куди поділася решта — невідомо.

У ЦЖР зазначають, що вперше РФ почала використовувати баржі в якості бонових загороджень ще восени 2023 року. Їхньою метою було захистити Кримський міст від атак українських морських дронів.

Нагадаємо, днями українські Сили оборони завдали потужний удар по окупантах у Криму. Також стало відомо, як можна знищити Кримський міст.