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Кримський міст залишився без захисту — подробиці

11 грудня 2024 13:31
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Росіяни залишили Кримський міст без захисту від українських дронів
Бонові загородження Керченського мосту. Фото: соцмережі
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

За місяць з Керченської протоки зникла половина барж. Росіяни встановлювали їх як бонове загородження, аби захиститися від атак українських морських безпілотників.

Про це повідомили у Центрі журналістських розслідувань.

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За словами розслідувачів, на супутникових знімках початку листопада по обидва боки суднохідного каналу можна побачити 34 баржі, які росіяни вишикували у два ряди й скріпили між собою. Але на грудневих фото барж лише 18. Куди поділася решта — невідомо.   

У ЦЖР зазначають, що вперше РФ почала використовувати баржі в якості бонових загороджень ще восени 2023 року. Їхньою метою було захистити Кримський міст від атак українських морських дронів.   

Нагадаємо, днями українські Сили оборони завдали потужний удар по окупантах у Криму. Також стало відомо, як можна знищити Кримський міст.

війна Крим корабель Кримський міст Росія

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