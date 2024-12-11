Россияне покинули Крымский мост без защиты от украинских дронов

Боновые заграждения Керченского моста. Фото: соцсети

За месяц из Керченского пролива исчезла половина барж. Россияне устанавливали их как боновые заграждения, чтобы защититься от атак украинских морских беспилотников.

Об этом сообщили в Центре журналистских расследований.

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Таинственное исчезновение

По словам расследователей, на спутниковых снимках начала ноября с обеих сторон судоходного канала можно увидеть 34 баржи, которые россияне выстроили в два ряда и скрепили между собой. Но на декабрьских фото барж всего 18. Куда девались остальные — неизвестно.

В ЦЖР отмечают, что впервые РФ начала использовать баржи в качестве боновых заграждений еще осенью 2023 года. Их целью было защитить Крымский мост от атак украинских морских дронов.

Напомним, на днях украинские Силы обороны нанесли мощный удар по оккупантам в Крыму. Также стало известно, как можно уничтожить Крымский мост.