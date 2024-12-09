Україна завдала удар по росіянам у Криму, подробиці, відео

Морський дрон Sea Babу. Фото: СБУ

Морські дрони СБУ відпрацювали по авіації та катерах РФ у Керченській бухті. Ворог поніс значні втрати у людях і техніці. Також операція уповільнила ремонт Кримського мосту.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

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Група морських дронів СБУ Sea Babу атакувала російські гелікоптери, літаки та патрульні катери "Раптор", які намагалися перехопити безпілотники. Це стало можливим завдяки великокаліберним кулеметам із балістичними програмами автоматичного наведення та автозахоплення цілей, які встановлені на українських БпЛА.

"Російські пілоти вважали себе мисливцями й розраховували на легке полювання, але саме вони стали здобиччю, бо морські дрони відкрили вогонь у відповідь", — розповіли у Службі безпеки.

Втрати ворога

За даними СБУ, на бортах гелікоптерів є вбиті та поранені. Самі вертольоти отримали значні пошкодження й потребують капітального ремонту. Крім того, дрони вразили баржу, котра перевозила військову техніку та обладнання для відновлення Кримського мосту.

Що відомо про дрони

На безпілотниках Sea Baby може розміщуватись різна зброя: як ракетні системи залпового вогню, так і літаючі дрони та великокаліберні кулемети.

"Головне, що вона вкотре довела свою ефективність. Результатів нашої роботи насправді набагато більше, ніж ми можемо показати зараз, але всьому свій час", — зазначили у 13-у Головному управлінні Департаменту військової контррозвідки СБУ.

Зазначимо, що водні дрони були виготовлені в результаті спільного збору коштів з UNITED24, monobank, Олегом Гороховським, Сергієм Стерненком та Ігорем Лаченом у лютому цього року.

Нагадаємо, росіяни намагаються посилити свої позиції у тимчасово окупованому Криму. Також військовий експерт розповів, як назавжди знищити Кримський міст.