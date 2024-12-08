Росіяни зміцнюють набережну Євпаторії — деталі

Окупанти створюють вогневі позиції на набережній Євпаторії
У Євпаторії російські окупанти посилюють контроль. Партизани зафіксували, що загарбники облаштовують нові вогневі точки та спостережні пости на набережній.
Про це повідомили на сторінці АТЕШ.
Окупанти облаштовують вогневі точки
Рух спротиву повідомив, що під час розвідки набережної в Євпаторії було зафіксовано створення нових позицій для стрільби. Російські військові розміщують додаткові укріплення для контролю території, намагаючись протистояти партизанському руху.
Укріпляються по всьому узбережжі
На думку партизанів, подібні заходи є спробою демонстрації "повного контролю" ситуації на півострові, хоча насправді окупанти активно готуються до можливих ударів чи операцій. Укріплення створюються не лише в Євпаторії, а й на всьому західному узбережжі Криму, зокрема в Чорноморському районі.
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