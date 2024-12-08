Росіяни зміцнюють набережну Євпаторії — деталі

Набережна Євпаторії з супутників. Фото: скриншот з google.maps

У Євпаторії російські окупанти посилюють контроль. Партизани зафіксували, що загарбники облаштовують нові вогневі точки та спостережні пости на набережній.

Про це повідомили на сторінці АТЕШ.

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Рух спротиву повідомив, що під час розвідки набережної в Євпаторії було зафіксовано створення нових позицій для стрільби. Російські військові розміщують додаткові укріплення для контролю території, намагаючись протистояти партизанському руху.

Укріпляються по всьому узбережжі

На думку партизанів, подібні заходи є спробою демонстрації "повного контролю" ситуації на півострові, хоча насправді окупанти активно готуються до можливих ударів чи операцій. Укріплення створюються не лише в Євпаторії, а й на всьому західному узбережжі Криму, зокрема в Чорноморському районі.

Нагадаємо, Братчук розповів, що окупанти намагаються якомога сильніше убезпечити Кримський міст, але українські сили знайдуть ефективний спосіб його знищити. Також ми повідомляли чому Україна атакує газові платформи у Чорному морі.