Кримський міст буде знищено, — Братчук

Незаконно збудований так званий Кримський міст. Фото ілюстративне: УНІАН

Кримський міст виконує важливу роль у ресурсному забезпеченні Росії. Тому окупанти намагаються якомога сильніше убезпечити його, але українські сили знайдуть ефективний спосіб його знищити.

Про це в етері телемарафону "Ми — Україна" заявив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

Читайте також:

Витіснення російського флоту з Чорного моря

Кримський міст, незаконно збудований Росією для з'єднання Криму з російською територією, залишатиметься в центрі уваги українських військових. Але, як зазначив Братчук, пріоритет наразі визначено іншими важливими цілями, такими як витіснення російської флотилії з Чорного моря.

"Кримський міст, так само як і ракетоносії чорноморської флотилії Росії, залишається у нас на порядку денному, але для початку потрібно позбутися російської флотилії у Чорному морі, а саме у порту Новоросійська", — сказав він.

Майбутнє Кримського мосту

Братчук також наголосив, що Кримський міст наразі виконує певну позитивну функцію. Адже, щоб захистити його, загарбники тратять чимало ресурсів. Росія активно встановлює нові засоби протиповітряної оборони, включаючи зенітно-ракетні комплекси.

"Він відтягує на себе увагу і ресурси окупантів, які витрачають сили на його охорону та на постійне будівництво захисних споруд біля нього", — пояснив він.

Однак, як зазначив Братчук, українські сили готові до знищення Кримського мосту, і це лише питання часу.

"Росія витрачає ресурси на захист цього об'єкта, але закон фізики працює: чим більше вони стягують ППО до Криму, тим менше ресурсів залишається на інших напрямках", — додав Сергій Братчук.

Нагадаємо, українські сили вкотре завдали удару по захоплених російськими окупантами газових платформах у Чорному морі. Також ми писали, що росіяни готуються завдати ударів та накопичують ресурси.