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Стало відомо, чому Україна атакує газові платформи у Чорному морі

8 грудня 2024 12:27
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Україна атакує газові платформи в Чорному морі — яка мета
Так звані "вишки Бойка" в Чорному морі. Фото ілюстративне: Flickr
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Українські сили вкотре завдали удару по російських газових платформах у Чорному морі, на яких окупанти вперто встановлюють апаратуру. Ці атаки, є частиною великої стратегії з деокупації Кримського півострову. 

Про це в етері національного телемарафону "Ми — Україна" заявив капітан 1-го рангу запасу, ексзаступник начальника штабу ВМС ЗСУ Андрій Риженко.

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Газові платформи у Чорному морі

Газові платформи, розташовані на захід від Кримського півострова, днями вкотре стали ціллю українських морських дронів. Риженко каже, що українські сили вже не раз демонстрували ефективність, висаджуючи туди спецпризначенців та завдаючи ударів високоточними ракетами.

"Хочу нагадати, що у 2022 році по них було завдано удару ракетами "Гарпун". Я трохи здивувався, з якою впертістю росіяни ставлять туди цю апаратуру, тим більше я не особливо бачу сенсу її туди встановлювати. Але така інформація була і, звичайно, удар був нанесений", — зазначив Риженко.

Андрій Риженко каже, що Росія використовує ці платформи як військові об’єкти, встановлюючи на них обладнання для спостереження. Україна продовжує систематичні атаки, щоб послабити контроль окупантів у Чорному морі.

Відновлення контролю над узбережжям

Крім того, за словами експерта, Україна продовжує боротьбу за своє узбережжя та морські території й прагне відновити повний контроль і забезпечити безпеку судноплавства. 

"Противник контролює зараз 80% нашого узбережжя й частково блокує судноплавство. Це ключові частини, які впливають на наші операційні плани", — зазначив Риженко.

За його словами, кожна успішна операція на морі, зокрема нещодавні атаки, є лише частиною великої стратегії.

"Це емоційно значущі події, але вони вирішують лише одне завдання з великого ланцюга, що веде до головної мети — деокупації нашого узбережжя, наших вод і відновлення судноплавства", — додав він.

Нагадаємо, активна фаза розмінування Чорного моря, за словами речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, триватиме 3-5 років. Також ми писали, що в Одесі вирішили відновити глибоководний випуск.

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