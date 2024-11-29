В Одесі добудують глибоководний випуск

Будівництво глубоководного випуску в Одесі. Фото: Інкор груп

В Одесі планують поновити будівництво глибоководного випуску стічних вод. Його вже намагалися збудувати дванадцять років тому, витративши на це 600 млн грн.

Про це заявила на засіданні комісії з питань ЖКГ Одеської міськради заступниця міського голови Ганна Позднякова.

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Чиновниця нагадала, що систему глибоководного випуску почали будувати у 2009 році. Вона мала розвантажити станцію біологічної очистки "Північна", куди надходить до 70% міської каналізації.

"Роботи з різних причин не завершили, але на 90% він готовий, туди було вкладено колосальні кошти з держбюджету, і якщо ми не хочемо, щоб усе це згнило, потрібно піднімати питання перед Кабміном, щоб отримати дофінансування та завершити глибоководний випуск, передавши його місту або одразу в оренду "Інфоксводоканалу", — розповіла Ганна Позднякова.

Що відомо про глибоководний випуск

Будівництвом випуску займалася фірма "Ремерцентр", яка належить бізнесмену й колишньому депутату Одеської міськради Руслану Тарпану. Згодом правоохоронці встановили, що підрядники підробляли документи й завищували вартість робіт, привласнивши понад 244 млн грн бюджетних коштів. У 2021 році ексдепутата заочно взяли під варту.

Щодо самого глибоководного випуску, то у 2018 році він пройшов випробування. Але в експлуатацію його досі не ввели через кримінальні провадження.

Нагадаємо, на Одещині оголосили тендер на ремонт каналізації на 80 млн грн. Також у Києві можуть заново перебудувати міст Патона.