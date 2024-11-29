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В Одессе решили возобновить глубоководный выпуск — детали

29 ноября 2024 14:59
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одессе достроят глубоководный выпуск
Строительство глубоководного выпуска в Одессе. Фото: Инкор групп
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В Одессе планируется возобновить строительство глубоководного выпуска сточных вод. Его уже пытались построить двенадцать лет назад, потратив на это 600 млн грн.

Об этом заявила на заседании комиссии по ЖКХ Одесского горсовета заместитель городского головы Анна Позднякова.

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Чиновница напомнила, что систему глубоководного выпуска начали строить в 2009 году. Она должна была разгрузить станцию биологической очистки "Северная", куда поступает до 70% городской канализации.

"Работы по разным причинам не завершили, но на 90% он готов, туда были вложены колоссальные средства из госбюджета, и если мы не хотим, чтобы все это сгнило, нужно поднимать вопрос перед Кабмином, чтобы получить дофинансирование и завершить глубоководный выпуск, передав его городу или сразу в аренду "Инфоксводоканалу", — рассказала Анна Позднякова.

Что известно о глубоководном выпуске

Строительством выпуска занималась фирма "Ремерцентр", принадлежащая бизнесмену и бывшему депутату Одесского горсовета Руслану Тарпану. Впоследствии правоохранители установили, что подрядчики подделывали документы и завышали стоимость работ, присвоив более 244 млн грн бюджетных средств. В 2021 году экс-депутата заочно заключили под стражу.

Что касается самого глубоководного выпуска, то в 2018 году он прошел испытание. Но в эксплуатацию его до сих пор не ввели из-за уголовных производств.

Напомним, в Одесской области объявили тендер на ремонт канализации на 80 млн грн. Также в Киеве могут заново перестроить мост Патона.

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