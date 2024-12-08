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Стало известно, зачем Украина атакует платформы в Черном море

8 декабря 2024 12:27
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Украина атакует газовые платформы в Черном море - какая цель
Так называемые "вышки Бойко" в Черном море. Фото иллюстративное: Flickr
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Украинские силы в очередной раз нанесли удар по российским газовым платформам в Черном море, на которых оккупанты упорно устанавливают аппаратуру. Эти атаки являются частью большой стратегии по деоккупации Крымского полуострова.

Об этом в эфире национального телемарафона "Мы — Украина" заявил капитан 1-го ранга запаса, экс-заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко.

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Газовые платформы в Черном море

Газовые платформы, расположенные к западу от Крымского полуострова, на днях в очередной раз стали целью украинских морских дронов. Рыженко говорит, что украинские силы уже не раз демонстрировали эффективность, высаживая туда спецназовцев и нанося удары высокоточными ракетами.

"Хочу напомнить, что в 2022 году по ним был нанесен удар ракетами "Гарпун". Я немного удивился, с каким упрямством россияне ставят туда эту аппаратуру, тем более я не особо вижу смысл ее туда устанавливать. Но такая информация была и, конечно, удар был нанесен", — отметил Рыженко.

Андрей Рыженко говорит, что Россия использует эти платформы в качестве военных объектов, устанавливая на них оборудование для наблюдения. Украина продолжает систематические атаки, чтобы ослабить контроль оккупантов в Черном море.

Возобновление контроля над побережьем

Кроме того, по словам эксперта, Украина продолжает борьбу за свое побережье и морские территории и стремится восстановить полный контроль и обеспечить безопасность судоходства.

"Противник контролирует сейчас 80% нашего побережья и частично блокирует судоходство. Это ключевые части, которые влияют на наши операционные планы", — отметил Рыженко.

По его словам, каждая успешная операция на море, в частности недавние атаки, является лишь частью большой стратегии.

"Это эмоционально значимые события, но они решают только одну задачу из большой цепи, ведущей к главной цели — деоккупации нашего побережья, наших вод и восстановлению судоходства", — добавил он.

Напомним, активная фаза разминирования Черного моря, по словам спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, продлится 3-5 лет. Также мы писали, что в Одессе решили возобновить глубоководный выпуск.

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