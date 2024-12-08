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Розмінування Чорного моря — скільки триватиме операція

8 грудня 2024 09:50
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
У ВМС повідомили, скільки триватиме розмінування Чорного моря
Міна в морі. Фото: ВМС Румунії
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Розмінування Чорного моря, за словами речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, є тривалим процесом. Основна фаза операції триватиме 3-5 років, у ній братимуть участь українські та міжнародні фахівці.

Про це він заявив у суботу, 7 грудня, в етері телемарафону "Ми — Україна".

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Україна активно готується до масштабної операції з розмінування акваторії Чорного моря. Як повідомив Дмитро Плетенчук, наразі у розпорядженні України є п’ять протимінних кораблів, які братимуть участь у виконанні цієї важливої місії.

"Штаб операції створено, протимінний дивізіон сформовано, а план операції розроблено", — зазначив військовий.

Україна відкрита до співпраці

За словами речника, обсяг роботи є надзвичайно великим. Водночас Україна відкрита до міжнародної співпраці:

"Якщо до цього формату долучаться інші країни, які бажають отримати цей унікальний досвід і готові допомогти, ми будемо раді співпрацювати", — додав Плетенчук.

Він також зазначив, що розмінування Чорного моря є важливим етапом для забезпечення безпеки судноплавства, стабільності в регіоні та відновлення економічних маршрутів після війни з РФ.

Нагадаємо, на Одещині знову потонули оборонні споруди,  які встановили у національному парку "Тузлівські лимани". Також на західному березі лиману Шагани близько шести кілометрів узбережжя вкрито мертвою рибою.

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