В ВМС сообщили, сколько будет продолжаться разминирование Черного моря

Мина в море. Фото: ВМС Румынии

Разминирование Черного моря, по словам спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, является длительным процессом. Основная фаза операции продлится 3-5 лет, в ней будут участвовать украинские и международные специалисты.

Об этом он заявил в субботу, 7 декабря, в эфире телемарафона "Мы — Украина".

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Украина активно готовится к масштабной операции по разминированию акватории Черного моря. Как сообщил Дмитрий Плетенчук, в настоящее время в распоряжении Украины пять противоминных кораблей, которые будут участвовать в выполнении этой важной миссии.

"Штаб операции создан, противоминный дивизион сформирован, а план операции разработан", — отметил военный.

Украина открыта к сотрудничеству

По словам спикера, объем работы чрезвычайно велик. В то же время Украина открыта для международного сотрудничества:

"Если к этому формату присоединятся другие страны, желающие получить этот уникальный опыт и готовые помочь, мы будем рады сотрудничать", — добавил Плетенчук.

Он также отметил, что разминирование Черного моря является важным этапом обеспечения безопасности судоходства, стабильности в регионе и восстановления экономических маршрутов после войны с РФ.

Напомним, в Одесской области снова утонули оборонительные сооружения, которые установили в национальном парке "Тузловские лиманы". Также на западном берегу лимана Шаганы около шести километров побережья покрыто мертвой рыбой.