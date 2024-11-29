На Одещині оборонні споруди знову заносить піском

Тетраподи у Тузлівських лиманах. Фото: Іван Русєв

Тетраподи, які встановили у національному парку "Тузлівські лимани" задля захисту від можливого ворожого десанту, тонуть у піску. Як з'ясувалося, перед тим, як їх встановлювати, не порадилися зі спеціалістами.

Про це розповів науковий співробітник парку, еколог Іван Русєв.

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Що відбувається

На фото, опублікованих Іваном Русєвим, видно, що частина встановлених на березі тетраподів майже повністю занурилася у пісок. Таким чином оборонні загородження фактично втрачають свою захисну функцію.

Тетраподи у Тузлівських лиманах. Фото: Іван Русєв

"Декілька місяців тому встановили ці тетраподи на піску, але елементарно не врахували думку експертів з берегознавства — де саме слід їх встановити, щоб вони гарантовано змогли виконати свою функцію і море їх не закопало", — говорить Іван Русєв.

Еколог стверджує, що в Одеському національному університеті імені І. Мечникова є фахові спеціалісти з берегознавства, зокрема, професори Юрій Шуйський та Галина Вихованець. Але до них за експертними висновками ніхто не звертався.

Тетраподи у Тузлівських лиманах. Фото: Іван Русєв

Епопея з тетраподами

Тетрапод — це залізобетонний блок, форма якого подібна до тетраедра. Ці конструкції використовують при створенні берегозахисних і огороджувальних споруд. Також вони не дозволяють провести масштабну висадку десанту на узбережжі, коли використовується легка або середньоброньована техніка з амфібійними властивостями. На узбережжі Одеси, Чорноморська і Затоки тетраподи почали встановлювати у травні цього року.

Втім, вже восени місцеві мешканці почали повідомляти, що споруди занурюються у пісок. Згодом виявилося, що частина з них опинилася під водою. У такому вигляді вони не здатні виконувати свою оборонну функцію. Після того, як ситуація отримала розголос, тетраподи почали відкопувати за допомогою будівельної техніки. Щоправда, це не дає гарантії, що їх знову не занесе піском.