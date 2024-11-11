В Одеській області відкопують з піску тетраподи — подробиці скандалу

Тетраподи на узбережжі. Фото: ілюстративне/соцмережі

На узбережжі Одеської області будівельна техніка відкопує тетраподи. Раніше місцеві мешканці та журналісти повідомляли, що захисні споруди не можуть виконувати свою функцію, адже занесені піском або занурилися у воду.

Відео робіт опублікував одеський активіст Дем'ян Ганул.

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Що відбувається

За словами активіста, тетраподи спочатку встановили надто близько до води, тому під час приливу конструкції почали йти під пісок.

За інформацією Центру публічних розслідувань, роботи проводить підрядник, який встановлював тетраподи.

Історія питання

Тетрапод — це залізобетонний блок, форма якого подібна до тетраедра. Ці конструкції використовують при створенні берегозахисних і огороджувальних споруд. Також вони не дозволяють провести масштабну висадку десанту на узбережжі, коли використовується легка або середньоброньована техніка з амфібійними властивостями.

На узбережжі Одеси, Чорноморська і Затоки тетраподи почали встановлювати у травні цього року. Втім, вже восени місцеві мешканці почали повідомляти, що споруди занурюються у пісок. Згодом виявилося, що частина з них опинилася під водою. У такому вигляді вони не здатні виконувати свою оборонну функцію.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що будівництво фортифікаційних споруд на Одещині майже завершено. Держава виділила Одеському регіону на ці цілі ще додатково 2,7 млрд грн. Раніше ми розповідали, що фортифікаційні споруди зараз активно будуються у Запорізькій області.