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На Одещині майже завершено будівництво фортифікацій

10 листопада 2024 14:08
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Держава завершила 99% фортифікаційних робіт на Одещині
Робітники встановлюють фортифікаційні споруди. Фото: ілюстративне: Telegram/Олег Кіпер
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Будівництво фортифікаційних споруд на Одещині майже завершено. Держава виділила Одеському регіону на ці цілі ще додатково 2,7 млрд грн.

Про це у п'ятницю на нараді повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Будівництво фортифікаційних споруд

За його словами, у 2024 році уряд визначив п'ять ключових пріоритетів для підтримки Одещини, спрямовуючи на них значні державні кошти. Четвертим серед них стали фортифікаційні споруди, які забезпечать додатковий захист регіону. На ці потреби держава надала регіону додатково майже 2,7 млрд грн, і станом на зараз 99% робіт успішно завершено.

"Безпека наших громадян та міцність укріплень — це не просто завдання, а необхідність. У нинішніх умовах забезпечити фортифікації в регіоні було однією з головних вимог часу", — сказав Денис Шмигаль.

Скільки грошей виділили на критичні проєкти

Міністр також повідомив, що загальна сума коштів, виділених на критичні проєкти області цього року, перевищила 4,6 млрд грн. Сюди входять кошти на відновлення інфраструктури, облаштування шкільних укриттів та модернізацію їдалень.

"Третій пріоритет — це відновлювальні проєкти. З державного бюджету виділили понад 1 млрд грн. Основна увага — критичній інфраструктурі, житлу, школам, лікарням, шляхам сполучення", — розповів прем'єр-міністр.

Фонд бюджетів Одещини збільшився

Окрім цього, за його словами від початку року загальний фонд бюджетів Одещини зріс на 30% порівняно з попереднім роком, а залишки на рахунках громад збільшилися на 49%. Для забезпечення критично важливих видатків в освіті, медицині та соціальній сфері держава надала Одеській області близько 8,5 млрд грн у вигляді міжбюджетних трансфертів.

"Завдяки такій підтримці громади можуть покривати найважливіші видатки та будувати довготривалу стабільність, яка дозволяє розвивати інфраструктуру, забезпечувати місцеві потреби та підтримувати родини", — пояснив Денис Шмигаль.

Він також повідомив, що з настанням холодів уряд планує додаткові заходи для підтримки українських родин і розширення програми зимової допомоги, щоб забезпечити захист та комфорт мешканців під час зимових місяців.

Нагадаємо, журналісти Новини.LIVE побували на місці нічної атаки російських ударних БпЛА і розпитали мешканців про те, як вони пережили ніч під вогнем. Також внаслідок чергової атаки шахедів руйнувань зазнала жіноча консультація в Одесі.

Одеса Денис Шмигаль оборонна сфера Одеська область Новини Одеси

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