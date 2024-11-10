Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Удари по Одесі — що залишилося після нічної атаки дронів (фото) arrow

Удари по Одесі — що залишилося після нічної атаки дронів (фото)

10 листопада 2024 11:48
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Нічний обстріл Одеси: постраждалі та руйнування ринку
Люди розбирають завали після удару дроном. Фото: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

У ніч на 10 листопада Одеса в черговий раз стала мішенню російських дронових атак. Обстріл залишив по собі руїни та поранених, але мешканці міста, попри біль і втрати, налаштовані відновлювати свої домівки й робочі місця. 

Журналісти Новини.LIVE побували на місці нічної атаки російських ударних БпЛА і розпитали мешканців про те, як вони пережили ніч під вогнем.

Читайте також:

Лише вогонь і руїни...

Вибиті вікна, знищені торгові точки, понівечені авто та вирва від влучання. Так зараз виглядає місце, куди влучив уночі російський дрон. Майя, мешканка одного з постраждалих будинків, ділиться переживаннями від тієї жахливої ночі — каже, вийшла на двір, а даху немає і тільки руїни. 

"Я не спала, сиділа в передпокої, коли раптом вибух сколихнув будинок. Передпокій вкрився пилом — стеля впала, і страшно було до жаху. Вранці вийшла на вулицю — даху на сусідньому будинку теж не було, лише вогонь і руїни", — розказує жінка.

Удари по Одесі — що залишилося після нічної атаки дронів (фото) - фото 1
Майя — очевидиця атаки. Фото: Новини.LIVE
Удари по Одесі — що залишилося після нічної атаки дронів (фото) - фото 2
Вибиті вікна через вибух. Фото: Новини.LIVE
Удари по Одесі — що залишилося після нічної атаки дронів (фото) - фото 3
Бите скло на Землі. Фото: Новини.LIVE

Зруйновані кіоски

Серед пошкоджених об’єктів — приватні житлові будинки, гаражний кооператив та автомобілі. Місцевий ринок та кіоски, де щодня працюють десятки одеситів, теж постраждали від ударів. Валентина Олександрівна, власниця кіоску на ринку, не могла приховати своє розчарування, але не опустила руки.

"Вночі сусіди зателефонували й сказали, що наш ринок постраждав, все розбито. Але що ж робити? Ми приїхали на світанку й одразу взялися за роботу — поприбирали скло, замели залишки павільйонів. Товар швидко псується, тож треба працювати. Наші покупці підходять, підтримують, хтось просто слово добре скаже, а хтось допоможе навести лад. Українці добрі, сильні люди — ми справимося, все буде Україна!" — каже одеситка.

Удари по Одесі — що залишилося після нічної атаки дронів (фото) - фото 4
Валентина, працює на ринку, який зазнав руйнувань. Фото: Новини.LIVE
Удари по Одесі — що залишилося після нічної атаки дронів (фото) - фото 5
Розбитий кіоск із продуктами. Фото: Новини.LIVE
Удари по Одесі — що залишилося після нічної атаки дронів (фото) - фото 6
Фрукти й овочі біля кіоску. Фото: Новини.LIVE

Попри жахливу ніч, одесити повертаються до справ, щоб відбудовувати зруйноване і захищати своє. Руслан, орендар складу, показує залишки своєї майстерні та підраховує втрати. 

"Товар отримали ще вчора, дорогі холодильники й обладнання, і все рознесло. Більше півмільйона втрат, але найголовніше, що всі живі. У нас війна, і хоч це боляче, але це війна, що тут ще скажеш?" — додає чоловік.

Удари по Одесі — що залишилося після нічної атаки дронів (фото) - фото 7
Руслан, орендатор кіоску. Фото: Новини.LIVE
Удари по Одесі — що залишилося після нічної атаки дронів (фото) - фото 8
Зруйнований кіоск. Фото: Новини.LIVE
Удари по Одесі — що залишилося після нічної атаки дронів (фото) - фото 9
Розбите скло у машині. Фото: Новини.LIVE

Залишки розбитих дронів, що посіяли руїни в Пересипському районі Одеси, порозкидані по всій території, ба більше, навіть позастрягали прямо на деревах. Зараз на місці працюють всі відповідні служби, усуваючи наслідки атаки. 

Удари по Одесі — що залишилося після нічної атаки дронів (фото) - фото 10
Уламки дрона застрягли на дереві. Фото: Новини.LIVE
Удари по Одесі — що залишилося після нічної атаки дронів (фото) - фото 11
Розкидані уламки дверей та вікон. Фото: Новини.LIVE
Удари по Одесі — що залишилося після нічної атаки дронів (фото) - фото 12
Вибиті двері в кіоску. Фото: Новини.LIVE

Нічна атака: що відомо

Третю ніч поспіль росіяни тероризують Одесу. Так, у ніч проти 10 листопада загарбники здійснили черговий обстріл Одеської області. Внаслідок цього пошкоджень зазнали житлові будинки, гаражі з автомобілями і магазини. Також через атаку є постраждалі люди. На місці працює оперативний штаб

Удари по Одесі — що залишилося після нічної атаки дронів (фото) - фото 13
Руїни після влучання дрону. Фото: Новини.LIVE
Удари по Одесі — що залишилося після нічної атаки дронів (фото) - фото 14
Розбитий ринок. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, російські загарбники протягом доби завдали 452 удари по Запорізькій області. Внаслідок цього постраждала 58-річна жінка.

атака Одеса обстріли Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:36 В ЄС побільшало українських біженців — до яких країн їдуть

13:31 В МЗС України відреагували на заяву Туска про декларацію миру

13:23 Одесити у неділю залишилися без води — хто саме

13:21 Рекордна допомога від Польщі — що передали Україні за час війни

13:19 Вдарять сильні морози — синоптики дали прогноз погоди на завтра

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

13:04 Смерть Узелкова — де і коли відбудеться похорон боксера

13:04 Нові спалахи на сонці — прогноз магнітних бур на сьогодні

13:00 Грошова допомога безробітним — які виплати і коли їх підвищать

12:57 Зеленський відреагував на російські атаки по Україні цього тижня

12:55 Нічна атака шахедів — пошкоджено жіночу консультацію в Одесі

13:36 В ЄС побільшало українських біженців — до яких країн їдуть

13:31 В МЗС України відреагували на заяву Туска про декларацію миру

13:23 Одесити у неділю залишилися без води — хто саме

13:21 Рекордна допомога від Польщі — що передали Україні за час війни

13:19 Вдарять сильні морози — синоптики дали прогноз погоди на завтра

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

13:04 Смерть Узелкова — де і коли відбудеться похорон боксера

13:04 Нові спалахи на сонці — прогноз магнітних бур на сьогодні

13:00 Грошова допомога безробітним — які виплати і коли їх підвищать

12:57 Зеленський відреагував на російські атаки по Україні цього тижня

12:55 Нічна атака шахедів — пошкоджено жіночу консультацію в Одесі

06:09 Газ, вугілля чи дрова — чим в Україні вигідніше опалювати будинок

05:58 Пісні для застілля та сміття — що безкоштовно віддають на OLX

9 листопада 2024
Ексклюзив

06:34 Перевірка мобільного співробітниками ТЦК — наскільки це законно

8 листопада 2024
Ексклюзив

23:56 Ліквідація МСЕК — як отримати інвалідність у наступному році

10:38 Від Зеленського до Нікітюк — хто з відомих українців грав у КВК

Ексклюзив

05:01 Актори, музиканти та президенти — як КВК змінює життя

7 листопада 2024
Ексклюзив

18:21 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

6 листопада 2024

06:40 Золото дорожчає — вартість дорогоцінних металів у листопаді

5 листопада 2024

17:33 Гарріс чи Трамп — яких змін очікують одесити

06:58 Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

Text

12:35 Тиск на Конгрес США зриває підтримку для України, — Мурський

9 листопада 2024
Text

21:45 Мер Миколаєва відповів, для чого Путін накопичував ракети

Text

19:07 Скандальний закон про дрова, — ефір Остаповець_LIVE

Text

14:48 Міцні морози от-от скують Україну — коли області замете снігом

8 листопада 2024
Text

18:13 Старт опалювального сезону в Одесі — кому вже дали тепло

Text

18:08 Сєнкевич назвав кількість жертв у Миколаєві з початку війни

Text

17:50 Заява Кулеби про Трампа та підтримка від США — ефір Вечір.LIVE

Text

17:05 Сєнкевич прокоментував перший штраф за дрова без документів

Text

16:38 Попенко пояснив, чому українці платять за ледь теплі батареї

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

Text

16:27 Як Миколаїв долає виклики мобілізації — відповідь Сєнкевича

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд