Нічний обстріл Одеси: постраждалі та руйнування ринку

Люди розбирають завали після удару дроном. Фото: Новини.LIVE

У ніч на 10 листопада Одеса в черговий раз стала мішенню російських дронових атак. Обстріл залишив по собі руїни та поранених, але мешканці міста, попри біль і втрати, налаштовані відновлювати свої домівки й робочі місця.

Журналісти Новини.LIVE побували на місці нічної атаки російських ударних БпЛА і розпитали мешканців про те, як вони пережили ніч під вогнем.

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Вибиті вікна, знищені торгові точки, понівечені авто та вирва від влучання. Так зараз виглядає місце, куди влучив уночі російський дрон. Майя, мешканка одного з постраждалих будинків, ділиться переживаннями від тієї жахливої ночі — каже, вийшла на двір, а даху немає і тільки руїни.

"Я не спала, сиділа в передпокої, коли раптом вибух сколихнув будинок. Передпокій вкрився пилом — стеля впала, і страшно було до жаху. Вранці вийшла на вулицю — даху на сусідньому будинку теж не було, лише вогонь і руїни", — розказує жінка.

Майя — очевидиця атаки. Фото: Новини.LIVE

Вибиті вікна через вибух. Фото: Новини.LIVE

Бите скло на Землі. Фото: Новини.LIVE

Зруйновані кіоски

Серед пошкоджених об’єктів — приватні житлові будинки, гаражний кооператив та автомобілі. Місцевий ринок та кіоски, де щодня працюють десятки одеситів, теж постраждали від ударів. Валентина Олександрівна, власниця кіоску на ринку, не могла приховати своє розчарування, але не опустила руки.

"Вночі сусіди зателефонували й сказали, що наш ринок постраждав, все розбито. Але що ж робити? Ми приїхали на світанку й одразу взялися за роботу — поприбирали скло, замели залишки павільйонів. Товар швидко псується, тож треба працювати. Наші покупці підходять, підтримують, хтось просто слово добре скаже, а хтось допоможе навести лад. Українці добрі, сильні люди — ми справимося, все буде Україна!" — каже одеситка.

Валентина, працює на ринку, який зазнав руйнувань. Фото: Новини.LIVE

Розбитий кіоск із продуктами. Фото: Новини.LIVE

Фрукти й овочі біля кіоску. Фото: Новини.LIVE

Попри жахливу ніч, одесити повертаються до справ, щоб відбудовувати зруйноване і захищати своє. Руслан, орендар складу, показує залишки своєї майстерні та підраховує втрати.

"Товар отримали ще вчора, дорогі холодильники й обладнання, і все рознесло. Більше півмільйона втрат, але найголовніше, що всі живі. У нас війна, і хоч це боляче, але це війна, що тут ще скажеш?" — додає чоловік.

Руслан, орендатор кіоску. Фото: Новини.LIVE

Зруйнований кіоск. Фото: Новини.LIVE

Розбите скло у машині. Фото: Новини.LIVE

Залишки розбитих дронів, що посіяли руїни в Пересипському районі Одеси, порозкидані по всій території, ба більше, навіть позастрягали прямо на деревах. Зараз на місці працюють всі відповідні служби, усуваючи наслідки атаки.

Уламки дрона застрягли на дереві. Фото: Новини.LIVE

Розкидані уламки дверей та вікон. Фото: Новини.LIVE

Вибиті двері в кіоску. Фото: Новини.LIVE

Нічна атака: що відомо

Третю ніч поспіль росіяни тероризують Одесу. Так, у ніч проти 10 листопада загарбники здійснили черговий обстріл Одеської області. Внаслідок цього пошкоджень зазнали житлові будинки, гаражі з автомобілями і магазини. Також через атаку є постраждалі люди. На місці працює оперативний штаб.

Руїни після влучання дрону. Фото: Новини.LIVE

Розбитий ринок. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, російські загарбники протягом доби завдали 452 удари по Запорізькій області. Внаслідок цього постраждала 58-річна жінка.