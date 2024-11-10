Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Удары по Одессе — что осталось после ночной атаки дронов (фото) arrow

Удары по Одессе — что осталось после ночной атаки дронов (фото)

10 ноября 2024 11:48
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Ночной обстрел Одессы: пострадавшие и разрушение рынка
Люди разбирают завалы после удара дроном. Фото: Новини.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В ночь на 10 ноября Одесса в очередной раз явилась мишенью российских дроновых атак. Обстрел оставил после себя руины и раненых, но жители города, несмотря на боль и потери, настроены восстанавливать свои дома и рабочие места.

Журналисты Новини.LIVE побывали на месте ночной атаки российских ударных БПЛА и расспросили жителей о том, как они пережили ночь под огнем.

Читайте также:

Только огонь и руины...

Выбиты окна, уничтожены торговые точки, изуродованы авто и воронки от попадания. Так сейчас выглядит место, куда попал ночью русский дрон. Майя, жительница одного из пострадавших домов, делится переживаниями от ужасной ночи, говорит, что вышла во двор, а крыши нет и только руины.

"Я не спала, сидела в прихожей, когда вдруг взрыв всколыхнул дом. Прихожая покрылась пылью — потолок упал, и страшно было до ужаса. Утром вышла на улицу — крыши на соседнем доме тоже не было, только огонь и руины", — рассказывает женщина.

Удары по Одессе — оставшиеся после ночной атаки дронов (фото) - фото 1
Майя очевидцы атаки. Фото: Новини.LIVE
Удары по Одессе — оставшиеся после ночной атаки дронов (фото) - фото 2
Выбиты окна из-за взрыва. Фото: Новини.LIVE
Удары по Одессе — оставшиеся после ночной атаки дронов (фото) - фото 3
Бите стекло на земле. Фото: Новини.LIVE

Разрушенные киоски

Среди поврежденных объектов — частные жилые дома, гаражный кооператив и автомобили. Местный рынок и киоски, где каждый день работают десятки одесситов, тоже пострадали от ударов. Валентина Александровна, владелица киоска на рынке, не могла скрыть свое разочарование, но не опустила руки.

Ночью соседи позвонили по телефону и сказали, что наш рынок пострадал, все разбито. Но что же делать? , кто-то просто слово хорошо скажет, а кто-то поможет навести порядок. Мы сильные люди — мы справимся, все будет Украина!" — говорит одесситка.

Удары по Одессе — оставшиеся после ночной атаки дронов (фото) - фото 4
Валентина, работает на рынке, который испытал разрушения. Фото: Новини.LIVE
Удары по Одессе — оставшиеся после ночной атаки дронов (фото) - фото 5
Разбитый киоск с продуктами. Фото: Новини.LIVE
Удары по Одессе — оставшиеся после ночной атаки дронов (фото) - фото 6
Фрукты и овощи возле киоска. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на ужасную ночь, одесситы возвращаются к делам, чтобы восстанавливать разрушенное и защищать свое. Руслан, арендатор склада, показывает остатки своей мастерской и подсчитывает потери.

"Товар получили еще вчера, дорогие холодильники и оборудование, и все разнесло. Более полумиллиона потерь, но самое главное, что все живы. У нас война, и хоть это больно, но это война, что тут еще скажешь?" — добавляет мужчина.

Удары по Одессе — оставшиеся после ночной атаки дронов (фото) - фото 7
Руслан, арендатор киоска. Фото: Новини.LIVE
Удары по Одессе — оставшиеся после ночной атаки дронов (фото) - фото 8
Разрушенный киоск. Фото: Новини.LIVE
Удары по Одессе — оставшиеся после ночной атаки дронов (фото) - фото 9
Разбитое стекло в машине. Фото: Новини.LIVE

Остатки разбитых дронов, посеявших руины в Пересыпском районе Одессы, разбросаны по всей территории, более того, даже застряли прямо на деревьях. Сейчас на месте работают все соответствующие службы, устраняя последствия атаки.

Оставшиеся удары по Одессе после ночной атаки дронов (фото) - фото 10
Обломки дрона застряли на дереве. Фото: Новини.LIVE
Удары по Одессе — оставшиеся после ночной атаки дронов (фото) - фото 11
Разбросаны обломки дверей и окон. Фото: Новини.LIVE
Оставшиеся удары по Одессе после ночной атаки дронов (фото) - фото 12
Выбитая дверь в киоске. Фото: Новини.LIVE

Ночная атака: что известно

Третью ночь подряд россияне терроризируют Одессу. Так, в ночь на 10 ноября захватчики совершили очередной обстрел Одесской области. В результате повреждения получили жилые дома, гаражи с автомобилями и магазины. Также из-за атаки есть пострадавшие люди. На месте работает оперативный штаб.

Удары по Одессе — оставшиеся после ночной атаки дронов (фото) - фото 13
Развалины после попадания дрона. Фото: Новини.LIVE
Оставшиеся удары по Одессе после ночной атаки дронов (фото) - фото 14
Разбит рынок. Фото: Новини.LIVE

Напомним, российские захватчики в течение суток нанесли 452 удара по Запорожской области. В результате пострадала 58-летняя женщина.

атака Одесса обстрелы Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

12:04 ВСУ уничтожили вражеские склады с боеприпасами в Брянской области

11:48 Удары по Одессе — что осталось после ночной атаки дронов (фото)

11:47 Популярный овощ начал падать в цене

11:40 Трамп одерживает победу во всех "шатких" штатах — что это значит

11:17 Ситуация в морях — корабли РФ исчезли из Черного моря

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

11:15 Боррель рассказал, появятся ли инструкторы ЕС в Украине

10:52 Украинец Чухаджян в конкурентном бою не стал чемпионом мира

10:47 Рекордное количество дронов над Украиной — сколько сбила ПВО

10:46 Житель Купянска избил мужчину — как его наказал суд

10:40 Пробки и ДТП — ситуация на трассе Одесса-Рени затруднена

12:04 ВСУ уничтожили вражеские склады с боеприпасами в Брянской области

11:48 Удары по Одессе — что осталось после ночной атаки дронов (фото)

11:47 Популярный овощ начал падать в цене

11:40 Трамп одерживает победу во всех "шатких" штатах — что это значит

11:17 Ситуация в морях — корабли РФ исчезли из Черного моря

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

11:15 Боррель рассказал, появятся ли инструкторы ЕС в Украине

10:52 Украинец Чухаджян в конкурентном бою не стал чемпионом мира

10:47 Рекордное количество дронов над Украиной — сколько сбила ПВО

10:46 Житель Купянска избил мужчину — как его наказал суд

10:40 Пробки и ДТП — ситуация на трассе Одесса-Рени затруднена

06:09 Газ, уголь или дрова — чем в Украине выгоднее отапливать дом

05:58 Песни для застолья и мусор — что бесплатно отдают на OLX

9 ноября 2024
Эксклюзив

06:34 Проверка мобильного сотрудниками ТЦК — насколько это законно

8 ноября 2024
Эксклюзив

23:56 Ликвидация МСЭК — как получить инвалидность в следующем году

10:38 От Зеленского до Никитюк — кто из известных украинцев играл в КВН

Эксклюзив

05:01 Актеры, музыканты и президенты — как КВН меняет жизнь

7 ноября 2024
Эксклюзив

18:21 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

6 ноября 2024

06:40 Золото дорожает — стоимость драгоценных металлов в ноябре

5 ноября 2024

17:33 Харрис или Трамп — каких изменений ожидают одесситы

06:58 Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

Text

21:45 Мэр Николаева ответил, для чего Путин накапливал ракеты

Text

19:07 Скандальный закон о дровах, — эфир Остаповець_LIVE

Text

14:48 Мощные морозы вот-вот скуют Украину — когда заметет снегом

8 ноября 2024
Text

18:13 Старт отопительного сезона в Одессе — кому уже дали тепло

Text

18:08 Сенкевич назвал количество жертв в Николаеве с начала войны

Text

17:50 Заявление Кулебы о Трампе и поддержка от США — эфир Вечір.LIVE

Text

17:05 Сенкевич прокомментировал первый штраф за дрова без документов

Text

16:38 Попенко объяснил, почему украинцы платят за едва теплые батареи

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

Text

16:27 Как Николаев преодолевает вызовы мобилизации — ответ Сенкевича

Text

16:13 Хомяк спрогнозировал, на что будет направлена политика Трампа

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

4 ноября 2024

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд