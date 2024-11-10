Ночной обстрел Одессы: пострадавшие и разрушение рынка

Люди разбирают завалы после удара дроном. Фото: Новини.LIVE

В ночь на 10 ноября Одесса в очередной раз явилась мишенью российских дроновых атак. Обстрел оставил после себя руины и раненых, но жители города, несмотря на боль и потери, настроены восстанавливать свои дома и рабочие места.

Журналисты Новини.LIVE побывали на месте ночной атаки российских ударных БПЛА и расспросили жителей о том, как они пережили ночь под огнем.

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Выбиты окна, уничтожены торговые точки, изуродованы авто и воронки от попадания. Так сейчас выглядит место, куда попал ночью русский дрон. Майя, жительница одного из пострадавших домов, делится переживаниями от ужасной ночи, говорит, что вышла во двор, а крыши нет и только руины.

"Я не спала, сидела в прихожей, когда вдруг взрыв всколыхнул дом. Прихожая покрылась пылью — потолок упал, и страшно было до ужаса. Утром вышла на улицу — крыши на соседнем доме тоже не было, только огонь и руины", — рассказывает женщина.

Майя очевидцы атаки. Фото: Новини.LIVE

Выбиты окна из-за взрыва. Фото: Новини.LIVE

Бите стекло на земле. Фото: Новини.LIVE

Разрушенные киоски

Среди поврежденных объектов — частные жилые дома, гаражный кооператив и автомобили. Местный рынок и киоски, где каждый день работают десятки одесситов, тоже пострадали от ударов. Валентина Александровна, владелица киоска на рынке, не могла скрыть свое разочарование, но не опустила руки.

Ночью соседи позвонили по телефону и сказали, что наш рынок пострадал, все разбито. Но что же делать? , кто-то просто слово хорошо скажет, а кто-то поможет навести порядок. Мы сильные люди — мы справимся, все будет Украина!" — говорит одесситка.

Валентина, работает на рынке, который испытал разрушения. Фото: Новини.LIVE

Разбитый киоск с продуктами. Фото: Новини.LIVE

Фрукты и овощи возле киоска. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на ужасную ночь, одесситы возвращаются к делам, чтобы восстанавливать разрушенное и защищать свое. Руслан, арендатор склада, показывает остатки своей мастерской и подсчитывает потери.

"Товар получили еще вчера, дорогие холодильники и оборудование, и все разнесло. Более полумиллиона потерь, но самое главное, что все живы. У нас война, и хоть это больно, но это война, что тут еще скажешь?" — добавляет мужчина.

Руслан, арендатор киоска. Фото: Новини.LIVE

Разрушенный киоск. Фото: Новини.LIVE

Разбитое стекло в машине. Фото: Новини.LIVE

Остатки разбитых дронов, посеявших руины в Пересыпском районе Одессы, разбросаны по всей территории, более того, даже застряли прямо на деревьях. Сейчас на месте работают все соответствующие службы, устраняя последствия атаки.

Обломки дрона застряли на дереве. Фото: Новини.LIVE

Разбросаны обломки дверей и окон. Фото: Новини.LIVE

Выбитая дверь в киоске. Фото: Новини.LIVE

Ночная атака: что известно

Третью ночь подряд россияне терроризируют Одессу. Так, в ночь на 10 ноября захватчики совершили очередной обстрел Одесской области. В результате повреждения получили жилые дома, гаражи с автомобилями и магазины. Также из-за атаки есть пострадавшие люди. На месте работает оперативный штаб.

Развалины после попадания дрона. Фото: Новини.LIVE

Разбит рынок. Фото: Новини.LIVE

Напомним, российские захватчики в течение суток нанесли 452 удара по Запорожской области. В результате пострадала 58-летняя женщина.