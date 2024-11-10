Росіяни 10 листопада обстріляли Одеську область — є руйнування

Пожежники на місці обстрілу. Фото: ДСНС

Російські загарбники здійснили черговий обстріл Одеської області. Внаслідок цього пошкоджень зазнали житлові будинки, гаражі з автомобілями і магазини.

Про це повідомили в ДСНС у неділю, 10 листопада.

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"Ворог знову завдав масованого удару по нашому регіону. Пошкоджено житлові будинки, магазини, згоріли гаражі з автомобілями та майном", — говориться у повідомленні.

Зазначається, що для ліквідації наслідків атаки залучили 52 рятувальники. Також на місці перебувають добровольці та підрозділи Одеської міської ради.

Попередньо повідомляється про двох постраждалих.

Пожежники борються з вогнем. Фото: ДСНС

Рятувальники на місці подій. Фото: ДСНС

Рятувальники допомагають жінці. Фото: ДСНС

Рятувальники біля зруйнованого будинку. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що вчора російські військові теж атакували Одесу та Одеський район дронами. В місті було чути вибухи.

Крім того, пізніше Одеська міська рада уточнила наслідки ворожої атаки. За даними місцевої влади, через атаки постраждали декілька багатоповерхівок, адмінбудівлі, складські приміщення та автомобілі.