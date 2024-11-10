Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Росіяни обстріляли Одещину — в ДСНС показали руйнування arrow

Росіяни обстріляли Одещину — в ДСНС показали руйнування

10 листопада 2024 07:45
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Росіяни 10 листопада обстріляли Одеську область — є руйнування
Пожежники на місці обстрілу. Фото: ДСНС
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Російські загарбники здійснили черговий обстріл Одеської області. Внаслідок цього пошкоджень зазнали житлові будинки, гаражі з автомобілями і магазини.

Про це повідомили в ДСНС у неділю, 10 листопада.

Читайте також:

Нічний обстріл Одещини

"Ворог знову завдав масованого удару по нашому регіону. Пошкоджено житлові будинки, магазини, згоріли гаражі з автомобілями та майном", — говориться у повідомленні.

Зазначається, що для ліквідації наслідків атаки залучили 52 рятувальники. Також на місці перебувають добровольці та підрозділи Одеської міської ради.

Попередньо повідомляється про двох постраждалих.

обстріл
Пожежники борються з вогнем. Фото: ДСНС
рятувальники на Одещині
Рятувальники на місці подій. Фото: ДСНС
жертва обстрілу
Рятувальники допомагають жінці. Фото: ДСНС
зруйнований будинок
Рятувальники біля зруйнованого будинку. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що вчора російські військові теж атакували Одесу та Одеський район дронами. В місті було чути вибухи.

Крім того, пізніше Одеська міська рада уточнила наслідки ворожої атаки. За даними місцевої влади, через атаки постраждали декілька багатоповерхівок, адмінбудівлі, складські приміщення та автомобілі.

Україна Одеса ДСНС обстріли війна в Україні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:45 Росіяни обстріляли Одещину — в ДСНС показали руйнування

07:32 Депутатка анонсувала зміни в бюджеті — скільки виділять на армію

07:22 На Кіровоградщині орендар судився за водойму — що вирішив суд

07:05 Як отримати пенсійне посвідчення та де без нього не обійтись

07:01 ПриватБанк не дає виписки по рахунках, з яких крадуть гроші

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

06:50 Який курс долара, євро та злотого на чорному ринку сьогодні

06:40 Ціни на латунь — скільки коштує брухт у листопаді

06:30 Виплата за загиблого військового — куди звертатися родичам

06:30 Соя сильно впала в ціні — скільки коштує зерно в листопаді

06:10 Пенсіонери можуть отримувати набагато більші виплати — як саме

07:45 Росіяни обстріляли Одещину — в ДСНС показали руйнування

07:32 Депутатка анонсувала зміни в бюджеті — скільки виділять на армію

07:22 На Кіровоградщині орендар судився за водойму — що вирішив суд

07:05 Як отримати пенсійне посвідчення та де без нього не обійтись

07:01 ПриватБанк не дає виписки по рахунках, з яких крадуть гроші

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

06:50 Який курс долара, євро та злотого на чорному ринку сьогодні

06:40 Ціни на латунь — скільки коштує брухт у листопаді

06:30 Виплата за загиблого військового — куди звертатися родичам

06:30 Соя сильно впала в ціні — скільки коштує зерно в листопаді

06:10 Пенсіонери можуть отримувати набагато більші виплати — як саме

06:09 Газ, вугілля чи дрова — чим в Україні вигідніше опалювати будинок

05:58 Пісні для застілля та сміття — що безкоштовно віддають на OLX

9 листопада 2024
Ексклюзив

06:34 Перевірка мобільного співробітниками ТЦК — наскільки це законно

8 листопада 2024
Ексклюзив

23:56 Ліквідація МСЕК — як отримати інвалідність у наступному році

10:38 Від Зеленського до Нікітюк — хто з відомих українців грав у КВК

Ексклюзив

05:01 Актори, музиканти та президенти — як КВК змінює життя

7 листопада 2024
Ексклюзив

18:21 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

6 листопада 2024

06:40 Золото дорожчає — вартість дорогоцінних металів у листопаді

5 листопада 2024

17:33 Гарріс чи Трамп — яких змін очікують одесити

06:58 Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

Text

21:45 Мер Миколаєва відповів, для чого Путін накопичував ракети

Text

19:07 Скандальний закон про дрова, — ефір Остаповець_LIVE

Text

14:48 Міцні морози от-от скують Україну — коли області замете снігом

8 листопада 2024
Text

18:13 Старт опалювального сезону в Одесі — кому вже дали тепло

Text

18:08 Сєнкевич назвав кількість жертв у Миколаєві з початку війни

Text

17:50 Заява Кулеби про Трампа та підтримка від США — ефір Вечір.LIVE

Text

17:05 Сєнкевич прокоментував перший штраф за дрова без документів

Text

16:38 Попенко пояснив, чому українці платять за ледь теплі батареї

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

Text

16:27 Як Миколаїв долає виклики мобілізації — відповідь Сєнкевича

Text

16:13 Хом'як спрогнозував, на що буде спрямована політика Трампа

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд