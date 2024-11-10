Росіяни 10 листопада обстріляли Одеську область — є руйнування

Росіяни обстріляли Одещину — в ДСНС показали руйнування
Російські загарбники здійснили черговий обстріл Одеської області. Внаслідок цього пошкоджень зазнали житлові будинки, гаражі з автомобілями і магазини.
Про це повідомили в ДСНС у неділю, 10 листопада.
Нічний обстріл Одещини
"Ворог знову завдав масованого удару по нашому регіону. Пошкоджено житлові будинки, магазини, згоріли гаражі з автомобілями та майном", — говориться у повідомленні.
Зазначається, що для ліквідації наслідків атаки залучили 52 рятувальники. Також на місці перебувають добровольці та підрозділи Одеської міської ради.
Попередньо повідомляється про двох постраждалих.
Нагадаємо, що вчора російські військові теж атакували Одесу та Одеський район дронами. В місті було чути вибухи.
Крім того, пізніше Одеська міська рада уточнила наслідки ворожої атаки. За даними місцевої влади, через атаки постраждали декілька багатоповерхівок, адмінбудівлі, складські приміщення та автомобілі.
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