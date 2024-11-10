Россияне 10 ноября обстреляли Одесскую область — есть разрушение

Россияне обстреляли Одесчину — в ГСЧС показали разрушения
Российские захватчики совершили очередной обстрел Одесской области. В результате повреждения получили жилые дома, гаражи с автомобилями и магазины.
Об этом сообщили в ГСЧС в воскресенье, 10 ноября.
Ночной обстрел Одесчины
"Враг снова нанес массированный удар по нашему региону. Повреждены жилые дома, магазины, сгорели гаражи с автомобилями и имуществом", — говорится в сообщении.
Отмечается, что для ликвидации последствий атаки привлекли 52 спасателя. Также на месте находятся добровольцы и подразделения Одесского городского совета.
Предварительно сообщается о двух пострадавших.
Напомним, что вчера российские военные тоже атаковали Одессу и Одесский район дронами. В городе были слышны взрывы.
Кроме того, позже Одесский городской совет уточнил последствия вражеской атаки. По данным местных властей, из-за атак пострадали несколько многоэтажек, админздания, складские помещения и автомобили.
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