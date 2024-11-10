Россияне 10 ноября обстреляли Одесскую область — есть разрушение

Пожарные на месте обстрела. Фото: ГСЧС

Российские захватчики совершили очередной обстрел Одесской области. В результате повреждения получили жилые дома, гаражи с автомобилями и магазины.

Об этом сообщили в ГСЧС в воскресенье, 10 ноября.

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"Враг снова нанес массированный удар по нашему региону. Повреждены жилые дома, магазины, сгорели гаражи с автомобилями и имуществом", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для ликвидации последствий атаки привлекли 52 спасателя. Также на месте находятся добровольцы и подразделения Одесского городского совета.

Предварительно сообщается о двух пострадавших.

Пожарные борются с огнем. Фото: ГСЧС

Спасатели на месте происшествия. Фото: ГСЧС

Спасатели помогают женщине. Фото: ГСЧС

Спасатели возле разрушенного дома. Фото: ГСЧС

Напомним, что вчера российские военные тоже атаковали Одессу и Одесский район дронами. В городе были слышны взрывы.

Кроме того, позже Одесский городской совет уточнил последствия вражеской атаки. По данным местных властей, из-за атак пострадали несколько многоэтажек, админздания, складские помещения и автомобили.