Обстріл Одеси 9 листопада — дрони пошкодили будинки та автомобілі

Пошкоджені авто в Одесі внаслідок атаки РФ. Фото: Telegram "Одеса. Офіційно"

В ніч проти 9 листопада росіяни атакували Одесу дронами. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, адмінбудівлі та автівки в одному з районів міста.

Про це повідомляє Одеська міська рада у Telegram-каналі "Одеса. Офіційно".

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"Вночі 9 листопада внаслідок ворожої атаки пошкоджено декілька багатоповерхівок та будинки в приватному секторі, а також адмінбудівлі, складські приміщення та автівки в одному із районів Одеси", — йдеться у повідомленні.

Наслідки дронової атаки РФ по Одесі. Фото: Telegram "Одеса. Офіційно"

Також там додали, що наразі інформація щодо постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, що вибухи в Одесі лунали в ніч з 8 проти 9 листопада. Військові попереджали українців про групу дронів, які летіли в напрямку міста та області.

Крім того, цієї ночі ворог атакував КАБом Харків. Відомо, що бомба прилетіла у дорожнє покриття. Внаслідок атаки є певні пошкодження цивільної інфраструктури. Проте інформації щодо постраждалих станом на момент публікації не було.