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Ночная атака дронов на Одессу — повреждены дома и авто

9 ноября 2024 03:25
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Обстрел Одессы 9 ноября — дроны повредили дома и автомобили
Поврежденные авто в Одессе в результате атаки РФ. Фото: Telegram "Одесса. Официально"
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

В ночь на 9 ноября россияне атаковали Одессу дронами. В результате атаки повреждены жилые дома, админздания и автомобили в одном из районов города.

Об этом сообщает Одесский городской совет в Telegram-канале "Одесса. Официально".

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"Ночью 9 ноября в результате вражеской атаки повреждены несколько многоэтажек и дома в частном секторе, а также админздания, складские помещения и автомобили в одном из районов Одессы", — говорится в сообщении.

Ночная атака дронов на Одессу — повреждены дома и авто - фото 1
Последствия дроновой атаки РФ по Одессе Фото: Telegram "Одесса. Официально"

Также там добавили, что в настоящее время информация о пострадавших уточняется.

Напомним, что взрывы в Одессе раздавались в ночь с 8 на 9 ноября. Военные предупреждали украинцев о группе дронов, летевших в направлении города и области.

Кроме того, этой ночью враг атаковал КАБом Харьков. Известно, что бомба прилетела в дорожное покрытие. В результате атаки есть определенные повреждения гражданской инфраструктуры. Однако информации о пострадавших по состоянию на момент публикации не было.

Украина дрон Шахид-136 Одесса война в Украине авто

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