В Одесі розгорнули штаб для допомоги постраждалим від атаки

Вибиті вікна від удару дрона. Фото: ОМР

У Пересипському районі Одеси запрацював оперативний штаб для допомоги жителям, які постраждали від нічної атаки. Там приймають заяви на матеріальну допомогу та надають консультації з оформлення документів.

Про це у неділю, 10 листопада, повідомили в Одеській міській раді.

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Постраждалий будинок. Фото: ОМР

Де розташований штаб

На вул. Ядова, 24 розпочав роботу міський оперативний штаб. Його розгорнуто для підтримки мешканців, які зазнали збитків через нічну атаку. Представники районних адміністрацій спільно з комунальними службами допомагають жителям ліквідувати наслідки події.

Штаб на місці приймає заяви на отримання матеріальної допомоги та надає консультації щодо збору необхідного пакета документів. Мешканцям пошкоджених будинків, які не встигнуть звернутися сьогодні, радять звертатися до Пересипської районної адміністрації за адресою просп. Князя Володимира Великого (Добровольського), 106 з 08:00 до 17:00. Консультації також доступні за телефоном: (048) 750-24-21.

Нічна атака: що відомо

Третю ніч поспіль росіяни тероризують Одесу. Так, у ніч проти 10 листопада загарбники здійснили черговий обстріл Одеської області. Внаслідок цього пошкоджень зазнали житлові будинки, гаражі з автомобілями і магазини. Також через атаку є постраждалі люди.

Нагадаємо, що пізно ввечері, 9 листопада, Росія завдала удару авіабомбою по Слобідському району Харкова. Ворог влучив по відкритій місцевості, але внаслідок вибуху та уламків були пошкоджені будинки.