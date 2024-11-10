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В Одессе развернули оперативный штаб — где именно

10 ноября 2024 09:48
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
В Одессе развернули штаб для помощи пострадавшим от атаки
Выбитые окна от удара дрона. Фото: ОГС
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Пересыпском районе Одессы заработал оперативный штаб для помощи пострадавшим от ночной атаки жителям. Там принимают заявления на материальную помощь и предоставляют консультации по оформлению документов.

Об этом в воскресенье, 10 ноября, сообщили в Одесском городском совете.

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Пострадавший дом. Фото: ОМР

Где находится штаб

По ул. Ядова, 24, начал работу городской оперативный штаб. Он развернут для поддержки жителей, понесших убытки из-за ночной атаки. Представители районных администраций совместно с коммунальными службами помогают жителям ликвидировать последствия происшествия.

Штаб на месте принимает заявления на получение материальной помощи и консультирует сбор необходимого пакета документов. Жителям поврежденных домов, которые не успеют обратиться сегодня, советуют обращаться в Пересыпскую районную администрацию по адресу просп. Князя Владимира Великого (Добровольского), 106 с 08:00 до 17:00. Консультации также доступны по телефону: (048) 750-24-21.

Ночная атака: что известно

Третью ночь подряд россияне терроризируют Одессу. Так, в ночь на 10 ноября захватчики совершили очередной обстрел Одесской области. В результате повреждения получили жилые дома, гаражи с автомобилями и магазины. Также из-за атаки есть пострадавшие люди.

Напомним, что поздно вечером, 9 ноября, Россия нанесла удар авиабомбой по Слободскому району Харькова. Враг попал по открытой местности, но в результате взрыва и обломков были повреждены дома.

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