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Нічна атака шахедів — пошкоджено жіночу консультацію в Одесі

10 листопада 2024 12:55
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Атака шахедів на жіночу консультацію в Одесі: пошкоджено вікна та двері
Вибиті вікна у будівлі. Фото: ОМР
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

У ніч проти 10 листопада внаслідок чергової атаки шахедів руйнувань зазнала жіноча консультація №11, що розташована на території міської клінічної лікарні №1 на вулиці Ядова в Одесі. В будівлі вибиті вікна та двері.

Про це у неділю, 10 листопада, повідомили в Одеській міській раді.

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Вибиті вікна в будівлі. Фото: ОМР

В Одесі пошкоджена жіноча консультація

Відомо, що вибуховою хвилею розтрощено близько 15 віконних блоків, а також пошкоджені двері приміщення.

Нічна атака шахедів — пошкоджено жіночу консультацію в Одесі - фото 2
Пошкоджене вікно в жіночій консультації. Фото: ОМР
Нічна атака шахедів — пошкоджено жіночу консультацію в Одесі - фото 3
Пошкоджена стеля в приміщенні. Фото: ОМР

Попри руйнування, лікарняний заклад повідомив, що робота жіночої консультації не зупиняється. Завтра консультація продовжить приймати пацієнток за звичайним графіком в неушкоджених кабінетах.

Нічна атака шахедів — пошкоджено жіночу консультацію в Одесі - фото 4
Вибите вікно. Фото: ОМР
Нічна атака шахедів — пошкоджено жіночу консультацію в Одесі - фото 5
Кабінет в приміщенні жіночої консультації. Фото: ОМР

Атака на Одесу: останні новини

У ніч на 10 листопада Одеса в черговий раз стала мішенню російських дронових атак. Обстріл залишив по собі руїни та поранених, але мешканці міста, попри біль і втрати, налаштовані відновлювати свої домівки й робочі місця. Двоє мешканців приватного будинку в Пересипському районі зазнали травм внаслідок удару.  Вони госпіталізовані у стані середнього ступеня важкості. На місці влучання розгорнуто оперативний штаб

Нагадаємо, після нічної атаки на Одесу, поблизу молдавського села Фьрледени виявили дрон. Наразі до місця падіння пристрою обмежено доступ для забезпечення безпеки. Також російська армія атакувала українські міста 145 "шахедами" та БпЛА невстановленого типу.

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