Черговий обстріл Одеси: постраждалі та масштабні руйнування

Рятувальник виводить жінку з будинку, який зазнав руйнувань. Фото ілюстративне. ДСНС

У ніч на 10 листопада збройні сили РФ здійснили черговий масований обстріл Одеси за допомогою безпілотників, який призвів до масштабних руйнувань. Внаслідок атаки постраждали люди.

Про це у неділю, 10 листопада, повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

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Постраждалі внаслідок атаки

За попередніми даними слідства, двоє мешканців приватного будинку в Пересипському районі зазнали травм внаслідок удару. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що вони госпіталізовані у стані середнього ступеня важкості.

Руйнування унаслідок атаки

Серед пошкоджених об’єктів приватні будинки, адміністративні будівлі, гаражний кооператив, складські приміщення, автомобілі, а також кіоски та павільйони на місцевому ринку:

25 гаражних приміщень;

2 легкових автомобілі;

9 вантажних автомобілів;

ринок: 10 кіосків та 2 магазини;

6 приватних житлових будинків, (з яких 2 зруйновано);

АЗС.

Зруйнована кімната. Фото: Одеська обласна прокуратура

Зруйновані павільйони на ринку в Одесі. Фото: Одеська обласна прокуратура

Розпочато досудове розслідування

Одеська обласна прокуратура за фактом порушення законів і звичаїв війни розпочала досудове розслідування (ч. 1 ст. 438 КК України). На місці події триває огляд пошкоджень. Представники прокуратури разом із правоохоронцями фіксують наслідки російської агресії, щоб встановити повний перелік руйнувань.

Зруйнований будинок в Одесі. Фото: Одеська обласна прокуратура

Нагадаємо, раніше повідомлялося про одного постраждалого внаслідок атаки на місто. Також у Пересипському районі Одеси запрацював оперативний штаб для допомоги жителям, які постраждали від нічної атаки.