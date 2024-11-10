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Кількість постраждалих внаслідок атаки на Одесу зросла

10 листопада 2024 10:18
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Черговий обстріл Одеси: постраждалі та масштабні руйнування
Рятувальник виводить жінку з будинку, який зазнав руйнувань. Фото ілюстративне. ДСНС
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

У ніч на 10 листопада збройні сили РФ здійснили черговий масований обстріл Одеси за допомогою безпілотників, який призвів до масштабних руйнувань. Внаслідок атаки постраждали люди.

Про це у неділю, 10 листопада, повідомили в Одеській обласній прокуратурі

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Постраждалі внаслідок атаки

За попередніми даними слідства, двоє мешканців приватного будинку в Пересипському районі зазнали травм внаслідок удару. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що вони госпіталізовані у стані середнього ступеня важкості. 

Руйнування унаслідок атаки

Серед пошкоджених об’єктів приватні будинки, адміністративні будівлі, гаражний кооператив, складські приміщення, автомобілі, а також кіоски та павільйони на місцевому ринку:

  • 25 гаражних приміщень;
  • 2 легкових автомобілі;
  • 9 вантажних автомобілів;
  • ринок: 10 кіосків та 2 магазини;
  • 6 приватних житлових будинків, (з яких 2 зруйновано);
  • АЗС.
Кількість постраждалих внаслідок атаки на Одесу зросла - фото 1
Зруйнована кімната. Фото: Одеська обласна прокуратура
Кількість постраждалих внаслідок атаки на Одесу зросла - фото 2
Зруйновані павільйони на ринку в Одесі. Фото: Одеська обласна прокуратура

Розпочато досудове розслідування

Одеська обласна прокуратура за фактом порушення законів і звичаїв війни розпочала досудове розслідування (ч. 1 ст. 438 КК України). На місці події триває огляд пошкоджень. Представники прокуратури разом із правоохоронцями фіксують наслідки російської агресії, щоб встановити повний перелік руйнувань.

Кількість постраждалих внаслідок атаки на Одесу зросла - фото 3
Зруйнований будинок в Одесі. Фото: Одеська обласна прокуратура

Нагадаємо, раніше повідомлялося про одного постраждалого внаслідок атаки на місто. Також у Пересипському районі Одеси запрацював оперативний штаб для допомоги жителям, які постраждали від нічної атаки. 

атака Одеса обстріли Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси

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