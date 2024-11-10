Черговий обстріл Одеси: постраждалі та масштабні руйнування

Кількість постраждалих внаслідок атаки на Одесу зросла
У ніч на 10 листопада збройні сили РФ здійснили черговий масований обстріл Одеси за допомогою безпілотників, який призвів до масштабних руйнувань. Внаслідок атаки постраждали люди.
Про це у неділю, 10 листопада, повідомили в Одеській обласній прокуратурі.
Постраждалі внаслідок атаки
За попередніми даними слідства, двоє мешканців приватного будинку в Пересипському районі зазнали травм внаслідок удару. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що вони госпіталізовані у стані середнього ступеня важкості.
Руйнування унаслідок атаки
Серед пошкоджених об’єктів приватні будинки, адміністративні будівлі, гаражний кооператив, складські приміщення, автомобілі, а також кіоски та павільйони на місцевому ринку:
- 25 гаражних приміщень;
- 2 легкових автомобілі;
- 9 вантажних автомобілів;
- ринок: 10 кіосків та 2 магазини;
- 6 приватних житлових будинків, (з яких 2 зруйновано);
- АЗС.
Розпочато досудове розслідування
Одеська обласна прокуратура за фактом порушення законів і звичаїв війни розпочала досудове розслідування (ч. 1 ст. 438 КК України). На місці події триває огляд пошкоджень. Представники прокуратури разом із правоохоронцями фіксують наслідки російської агресії, щоб встановити повний перелік руйнувань.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про одного постраждалого внаслідок атаки на місто. Також у Пересипському районі Одеси запрацював оперативний штаб для допомоги жителям, які постраждали від нічної атаки.
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