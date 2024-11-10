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Число пострадавших в результате атаки на Одессу возросло

10 ноября 2024 10:18
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Очередной обстрел Одессы: пострадавшие и масштабные разрушения
Спасатель выводит женщину из дома, разрушенного. Фото иллюстративный. ГСЧС
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В ночь на 10 ноября вооруженные силы РФ совершили очередной массированный обстрел Одессы с помощью беспилотников, приведший к масштабным разрушениям. В результате атаки пострадали люди.

Об этом в воскресенье, 10 ноября, сообщили в Одесской областной прокуратуре .

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Пострадавшие в результате атаки

По предварительным данным следствия, двое жителей частного дома в Пересыпском районе получили травмы в результате удара. Глава Одесской ОВА, Олег Кипер сообщил, что они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Разрушение в результате атаки

Среди поврежденных объектов — частные дома, административные здания, гаражный кооператив, складские помещения, автомобили, а также киоски и павильоны на местном рынке.

  • 25 гаражных помещений;
  • 2 легковых автомобиля;
  • 9 грузовых автомобилей;
  • рынок: 10 киосков и 2 магазина;
  • 6 частных жилых домов, (из которых 2 разрушены);
  • АЗС.
Число пострадавших в результате атаки на Одессу выросло - фото 1
Разрушена комната. Фото: Одесская областная прокуратура
Число пострадавших в результате атаки на Одессу возросло - фото 2
Разрушены павильоны на рынке в Одессе. Фото: Одесская областная прокуратура

Начато досудебное расследование

Одесская областная прокуратура по факту нарушения законов и обычаев войны начала досудебное расследование (ч. 1 ст. 438 УК Украины). На месте происшествия идет осмотр повреждений. Представители прокуратуры вместе с правоохранителями фиксируют последствия российской агрессии, чтобы установить полный список разрушений.

Число пострадавших в результате атаки на Одессу выросло - фото 3
Разрушенный дом в Одессе. Фото: Одесская областная прокуратура

Напомним, ранее сообщалось об одном пострадавшем в результате атаки на город. Также в Пересыпском районе Одессы заработал оперативный штаб для помощи пострадавшим от ночной атаки жителям.

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09:25 Туск сообщил о декларации о прекращении огня от США

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