Очередной обстрел Одессы: пострадавшие и масштабные разрушения

Число пострадавших в результате атаки на Одессу возросло
В ночь на 10 ноября вооруженные силы РФ совершили очередной массированный обстрел Одессы с помощью беспилотников, приведший к масштабным разрушениям. В результате атаки пострадали люди.
Об этом в воскресенье, 10 ноября, сообщили в Одесской областной прокуратуре .
Пострадавшие в результате атаки
По предварительным данным следствия, двое жителей частного дома в Пересыпском районе получили травмы в результате удара. Глава Одесской ОВА, Олег Кипер сообщил, что они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.
Разрушение в результате атаки
Среди поврежденных объектов — частные дома, административные здания, гаражный кооператив, складские помещения, автомобили, а также киоски и павильоны на местном рынке.
- 25 гаражных помещений;
- 2 легковых автомобиля;
- 9 грузовых автомобилей;
- рынок: 10 киосков и 2 магазина;
- 6 частных жилых домов, (из которых 2 разрушены);
- АЗС.
Начато досудебное расследование
Одесская областная прокуратура по факту нарушения законов и обычаев войны начала досудебное расследование (ч. 1 ст. 438 УК Украины). На месте происшествия идет осмотр повреждений. Представители прокуратуры вместе с правоохранителями фиксируют последствия российской агрессии, чтобы установить полный список разрушений.
Напомним, ранее сообщалось об одном пострадавшем в результате атаки на город. Также в Пересыпском районе Одессы заработал оперативный штаб для помощи пострадавшим от ночной атаки жителям.
Читайте Новини.LIVE!